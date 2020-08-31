近幾年愈來愈多民眾喜歡透過健身房來瘦身、運動，搭配課程及專業教學，用對的方式運動燃脂快速外，又能瘦得健康。不過健身房出入的人百百種，是不是真的在運動健身，就讓人質疑了。今在臉書社團有網友貼出了一張照片，只見照片中一名看似頗有肌肉的男子正在舉重，而他的身上正坐著一名女子，讓他忍不住問「這是哪招啊」？

原PO在《爆廢公社》上傳一張照片，只見照片中一名練有肌肉的男子正在進行舉重運動，但身上卻騎坐著一名身材姣好、綁馬尾的女子，讓他忍不住問廣大的網友，這是哪招（運動姿勢）啊？才剛露出兩小時的文，立刻引來網友留言，「濕人叫戀」、「訓練雞群」、「直接一個侵入性治療。這個課程值得買」、 「請問是哪一間，我要換教練了」、「接合處不知道有沒有置入密合」。

這運動方式，讓不少網友熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

由於原PO並未提及該健身房位於哪裡，在哪拍攝不得而知，不過近年健身房倒是鬧出不少笑話。曾有網友在臉書社團《靠北健身界》PO文指出，現在很多正妹，帶著濃妝，讓他質疑真的是來運動的嗎？

不過健身房屬於公共空間，在使用時還是得要尊中周圍及下一個使用者，才能讓大家都能在愉快的環境下享受、揮汗的快樂。

(中時新聞網)