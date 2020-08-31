After today’s successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA pic.twitter.com/070TRKZ4xG — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 29, 2020

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)預備在今年實現新的抱負，他辭去了在ATP球員理事會的主席職務，打算召集大家成立一個獨立的球員工會，稱為PTPA(職業球員總會)。第一批響應他的成員有伊斯納(John Isner)、波斯比希爾(Vasek Pospisil)，他們也離開了球員理事會。

喬帥登高一呼，目標鎖定在單打前500名、雙打前200名的男網選手。他本周成功在紐約球場聚集60多人，但是最大咖的兩位天王納達爾(Rafael Nadal)、費德勒(Roger Federer)都讓他碰了軟釘子。

納達爾反對成立新團體：「整個世界正面臨著許多困難，我們這時候應該要團結而不是搞分裂。」費德勒接著推文附和：「我支持納達爾的看法。」兩人都不願意離開ATP理事會。

英媒BBC報導，男網選手確實分裂成兩派，像是拉奧尼奇(Milos Raonic)批評ATP球員理事會經營不善，果斷跳船到喬帥的新團體。伊凡斯(Dan Evans)則對新團體持保留態度，「老實講我不太相信他們說的話。」

根據喬帥宣揚的理念，PTPA可以更加為球員著想，擁有更多的自主性，並且絕不會挑戰ATP的權力。「我們百分之百安全，我們不搞罷工，不會自行舉辦比賽，全力跟ATP合作。」他兩年前就有這個構想，其中一個目標就是增加男選手的獎金，因為男網的市場比較大。這亦是他的好友莫瑞(Andy Murray)沒有加入的原因，莫瑞認為PTPA應該也開放給女選手，不應忽視她們的權益。

(中時新聞網)