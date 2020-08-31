受南部豪雨影響，台北果菜批發市場蔬菜平均價格漲破每公斤33元；因上周南、高、屏連日大雨，影響農業採收，加上中元節到來，預期市場需求強勁，且台北農產運銷公司本周三、周四連二日休市，但因今(8/31)日休市，預料明日開市後買氣熱絡，支撐各菜種行情持續上漲。

截至8月30日，蔬菜總到貨量為1425公噸，預估日均批發價來到每公斤34元；另外蔥價仍居高不下，8月初以來一路上漲，最新行情仍持高在每公斤200元之上，而其他葉菜類也微幅上漲，主要受到供應量減少亦支撐價漲。(商品行情網)

(時報資訊)