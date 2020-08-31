《商情》中元節將近 菜價持續看漲 15:062020/08/31 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受南部豪雨影響，台北果菜批發市場蔬菜平均價格漲破每公斤33元；因上周南、高、屏連日大雨，影響農業採收，加上中元節到來，預期市場需求強勁，且台北農產運銷公司本周三、周四連二日休市，但因今(8/31)日休市，預料明日開市後買氣熱絡，支撐各菜種行情持續上漲。 截至8月30日，蔬菜總到貨量為1425公噸，預估日均批發價來到每公斤34元；另外蔥價仍居高不下，8月初以來一路上漲，最新行情仍持高在每公斤200元之上，而其他葉菜類也微幅上漲，主要受到供應量減少亦支撐價漲。(商品行情網) (時報資訊) #每公斤 #中元節 #日休市 #支撐 #蔬菜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂收成差 大豆期貨連五天上漲 10:172020/08/31 財經 《商情》期價大漲 帶動國內黃豆粉走揚 16:142020/08/31 財經 《商情》膠工不足 東京期膠持續攀至六個月高價 10:002020/08/31 財經 《商情》需求弱 本周國內毛條價格續疲 13:582020/08/31 財經 《盤後解析》空「權」相向 12600大挫敗 14:492020/08/31 財經 電子權值股開高 台股開盤站上月線 09:312020/08/31 財經 指數頻創高 生技基金前景靚 04:102020/08/31 投資理財 《商情》颶風擔憂消退 紐約棉花續跌 10:172020/08/31 財經 新興基建目標債 四大利多護體 04:102020/08/31 投資理財 《證交所》上周外資在集中市場賣超93.24億元 面板雙虎挽狂瀾 15:572020/08/31 財經 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 即時 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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