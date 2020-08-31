資深藝人夫妻檔余天、李亞萍二女兒余苑綺，抗癌成功後結婚生子，不料去年才剛生下二寶，竟發現直腸癌復發，且癌細胞從淋巴擴散至肺臟、肝臟，她為了年紀尚幼的2個孩子硬撐，接連動刀3次、接受化療，讓眾人相當心疼又擔心，而余苑綺始終保持堅強，日前七夕，她難得開心，貼出跟孩子相聚的影片，逼哭眾人。

余苑綺直腸復發、癌細胞轉移，她積極面對，今年2月切除肺部腫瘤，6月又動肝臟手術，7月時又發現肝臟有陰影，只能立即緊急動刀，眾人都知道，她是為了一雙兒女而堅強，而如今正接受化療的余苑綺，七夕時更新了臉書，貼出一段親自操刀的短片，影片中大女兒樂樂在媽媽面前開心旋轉跳舞，還爬到床上唱跳，活潑可愛模樣治癒了媽媽受創的身心。

余苑綺貼出享受天倫樂的影片，寫下「跟2個小情人一起過情人節，祝大家七夕情人節快樂」，網友也讚樂樂如媽媽期待的，順利地長大著，是得知余苑綺癌症復發的消息後，難得讓人感到欣慰的一件事，看著可愛的孩子不禁紅了眼眶，直呼：「我看到史上最永敢的媽媽，加油」。

事實上，余苑綺這回病況相當凶險，抗癌之路要比上一次艱辛許多，但她發文分享日常生活，幾乎不提辛苦的部分，只有陪伴孩子的快樂，讓媽媽李亞萍忍不住感嘆：「沒看過這麼勇敢的女生」，非常心疼。

(中時新聞網)