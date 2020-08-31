由竹科管理局經營的宜蘭科學園區，將於9月23日舉辦「投資興業，選擇宜科」招商說明會。過去宜蘭科學園區限制開發項目，但是今年1月份解除封印，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等低污染產業可以進駐設廠，2021年第二廠房就將完工使用，可望吸引更多業者進駐。

先前宜蘭科學園區因為環評等限制，只開放研發、知識服務等服務業進駐，造成園區70.8公頃土地的出租率不高，甚至被列管為蚊子館。

竹科管理局長王永壯表示，過去是因為環評限制，只能做研發，但是後來重做環評，今年1月獲得許可，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等5大類製造業投產，這就可以解開投資限制，吸引更多業者進駐宜蘭園區。

王永壯強調，宜蘭園區的土地出租率已經從9％，提高到24％，第一棟標準廠房已經100%出租，第二棟標準廠房即將完工。

由於過去招商效果比較不好，因此在2016年啟動3年租金優惠，租金打7折，到今年底截止。王永壯表示，年底會再討論是否給予宜蘭園區其他租金優惠，但是管理局希望積極發展，園區內的業者營業額越大，管理局收千分之1.9的管理費就會越多。

竹科管理局副局長許增如指出，宜蘭園區第二廠房正在興建中，預計明年中旬完工。配合今年1月宜蘭園區進駐項目鬆綁，以及第二廠房開放出租，將在9月23日舉辦招商說明會，邀請海水淨化設備源科實業、第一家日商日計等業者現身說法，談談進駐宜蘭園區的優點。

許增如表示，宜蘭園區的交通方便，走雪隧就能到台北市，近期因為中美貿易戰和新冠肺炎疫情影響，很多台商想要返台投資，在北部地區可能找不到用地，宜蘭就是台商回台在北部的首選。

宜蘭科學園區在地業者透露，目前已經有呼吸器耗材、美容產品製造商等，規劃進駐宜蘭園區投產，相當適合當地生態保護與產業發展兼顧的產業型態。另外，宜蘭園區的土地廠房租金，比雙北便宜30％左右，能夠直接降低生產成本。

(工商 )