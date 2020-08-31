「閃光弗拉休」限時登錄、招募回饋及角色試煉同步登場！

由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(31)日宣布，完美體現速度與武技的「最快的S級英雄 閃光弗拉休」即將於 9 月 1 日限時亮相！官方團隊為慶祝「SSR英雄 閃光弗拉休」完美降臨的決勝時刻，特別釋出限時登錄、限時招募回饋、角色專屬試煉等系列熱血活動，「閃光弗拉休」拼圖大作戰也持續火熱進行中！更值得一提的是，9月限定全新主題活動「秋日野炊」也將於近期精彩開跑，挑戰完成「蚊少女試煉」、「甜美假面 深山挑戰」、「遇到在修行中的音速索尼克」等任務還可獲得額外豐富虛寶獎勵，夏末初秋《一拳超人：最強之男》將用熱鬧非凡的熱血活動豐富各位英雄好手們的美好時光！

《一拳超人：最強之男》繁中版全新秋日之旅主題活動「秋日野炊」即將涼爽登場！（圖／掌中新遊提供）

《一拳超人：最強之男》「最快的S級英雄 閃光弗拉休」重棒來襲！全新技能首次登場！

閃光弗拉休，英雄協會認證S級排名第13位，擁有飄逸長髮美男子，身手俐落矯捷，動如脫兔，快如閃電，完美體現速度與武技結合，是速度流中數一數二的快捷英雄。與音速索尼克相同出身於忍者之里，為終結的第44期忍者訓練生第一名。戰鬥方式以高超快速武技為著稱，身手乾脆，性格有話直說，自認在速度方面沒有任何英雄能夠超越，在戰鬥執行任務中總是可以以最快速度攻破對手弱點，迅速解決，實力不容小覷且絕對足以與龍級怪人抗衡、決一死戰。

S級英雄 閃光弗拉休

聲優：鳥海浩輔

系列：武裝

陣營：英雄

定位：整排崩壞、追擊核心

技能：

普攻：閃光斬。對單體目標2連擊造成120%攻擊傷害，自身速度提高20%持續1回合。

絕技：

流光影襲。對整排每名敵人5連擊造成140%攻擊傷害，並有70%機率使擊中目標「崩壞」2回合(受到的傷害增加30%)，自身速度超過任何敵人可獲得7%生命值強度「堅韌」效果(最多6層)。

超．流光影襲(專屬道具升至3星即可啟動超絕技)。整排每名敵人5連擊造成170%攻擊傷害，並有80%機率使擊中目標「崩壞」2回合(受到的傷害增加35%)，自身速度超過任何敵人可獲得10%生命值強度「堅韌」效果(最多6層)。

被動：

動若閃光。敵人行動後速度低於自身時進行「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每回合最多3次)。我方進行追擊後閃光弗拉休對敵方全體造成60%攻擊力的額外傷害，每回合最多3次。永久增加自身生命值。限制解除到5星可增強被動效果。

極．動若閃光(限制解除至5星即可升級被動技能)。敵人行動後速度低於自身時進行「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每回合最多4次)。我方進行追擊後閃光弗拉休對敵方全體造成70%攻擊力的額外傷害，每回合最多3次。永久增加自身生命值。

究．動若閃光(潛能激發達5星即可升級被動技能)。敵人行動後速度低於自身時進行「追擊」(普攻的100%傷害及效果進行攻擊，每回合最多4次)。我方進行追擊後閃光弗拉休對敵方全體造成80%攻擊力的額外傷害，每回合最多3次。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版「最快的S級英雄 閃光弗拉休」精彩設定首次亮相！（圖／掌中新遊提供）

《一拳超人：最強之男》「最快的S級英雄 閃光弗拉休」限時招募期間專屬活動即將展開！

【活動1】限時登錄

活動時間：2020.08.31 05:00 - 2020.09.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

限時登錄獎勵。（圖／掌中新遊提供）

【活動2】「S級英雄 閃光弗拉休」限時招募

活動時間：2020.09.01 05:00 - 2020.09.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR 閃光弗拉休」。

【活動3】「S級英雄 閃光弗拉休」角色試煉

活動時間：2020.09.01 05:00 - 2020.09.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「SSR 閃光弗拉休」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

「S級英雄 閃光弗拉休」角色試煉。（圖／掌中新遊提供）

【活動4】「S級英雄 閃光弗拉休」限時招募回饋

活動時間：2020.09.01 05:00 - 2020.09.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「S級英雄 閃光弗拉休」限時招募回饋。（圖／掌中新遊提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》「最快的S級英雄 閃光弗拉休」限時招募期間限定活動 9 月 1 日震撼來襲！（圖／掌中新遊提供）

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode（圖／掌中新遊提供）

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