林瑞陽前妻曾哲貞日前槓上酸民，直接表明張庭就是第三者。(圖／翻攝自微博)

林瑞陽兒子林禹演出《戲說台灣》之《新娘神救姻緣》記者會。(影／盧禕祺攝）

「瓊瑤小生」林瑞陽前妻曾哲貞日前遭酸民嗆「沒本事管住老公還罵張庭勾引」，讓她罕見公開反擊，直接開嗆「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我」，今(31日)林瑞陽和曾哲貞兒子林禹，出席戲劇記者會時，也無奈回應了。

曾哲貞日前槓上酸民，直接表明張庭就是第三者，對此，林瑞陽和張庭都未出面回應，今林瑞陽大兒子林禹接下《戲說台灣》演出，出席記者會時被問到此事，他也無奈表示自己夾在中間很為難，但他會以安撫媽媽的情緒為主，勸和並溝通「會叫她轉個念。」

之前都在大陸發展的林禹，首次在台灣演出，就是接演台語劇，他坦言星二代身分對他而言是雙刃劍，比較多人專注也會拿他和爸爸比較，難免會有壓力，林瑞陽也傳授他快速進入角色秘訣，就是經常深呼吸，每呼吸一次就切換角色。

之前林瑞陽傳出身體微恙，走路一跛一跛，他也表示有持續和爸爸聯絡，他身體狀況蠻好的，沒有什麼大事情。

(中時新聞網)