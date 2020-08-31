全台各地方政府債台高築，如何不債留子孫又兼顧地方發展？是每位縣市首長眼前的重要課題。基隆市長林右昌上任時基隆總共負債124億元，為全國第三高，但林右昌上任至今6年靠著組織改造、精簡人事、推動零基預算、爭取中央競爭型預算等，足足還了46億元，成功讓基隆脫離「欠債百億大戶」。

基隆市長林右昌任內開源節流，成功還債了46億元。（圖片來源：基隆市政府提供）

林右昌在民進黨裡是少見的「黨工市長」，民進黨中央裡的要職，林右昌每一樣都做過。林右昌一邊說、手指一邊數著「政策、組織、文宣我都待過，很少有人像我這樣」。2009年林右昌挑戰自己的家鄉競選基隆市長，第一次不幸失敗，但他不氣餒，2014年捲土重來拿下基隆市60年來最高票，成功讓北台灣的傳統藍營大縣翻轉成綠地。

新科首長上任第一件面對的就是「財政問題」，林右昌上任市長時基隆負債到達巔峰。他說，剛上任時候，基隆市負債全國第三高，負債金額124億元，負債比高達47.36%，但是基隆財政並沒有這麼不好，10年前負債僅有20億元，前任市長在短短十年間負債增加100億，到底錢花在哪裡？沒人知道。

因此林右昌上任後就想辦法開源節流，讓財政發揮最大運用。林右昌說「有錢人家要還錢很簡單，窮人不只口袋沒錢，連米缸都沒有錢」，所以只好動腦筋想辦法運用預算，他上任後不斷減債，去年負債只剩78億，負債比降到33.7%，絕對金額減了46億元。

林右昌的第一個減債招數就是，進行最根本的組織改造。林右昌說，基隆長久幾十年沒有做組織改造，基隆僅38萬人口，就有7個行政區、60間學校、2個地政事務所、2個稅務局，根本不需要這麼多，因此上任後推動漸進式改造，不敢大動刀以免對老組織刺激太大，在不斷溝通協調後，目前把戶政事務所從7個裁到剩4個，2個稅務、兩個地政都裁掉，學校在不影響學生受教權下，能收就收。

第二林右昌也找出市政財務黑洞，林右昌說，像是他收掉了公車修造廠，一年可省兩、三千萬，公車處、市政府工友進行員額控管，而且遇缺不補，把以前被批評的超額人員慢慢改善，四、五年來，少了幾百個人力，也省下不少人事費。

而在運用預算方面，林右昌採中央都做不到的「零基預算」精神，他說，「舊的預算通通搬開，要做的重新編列」，才能集中資源把沒有效益、浪費的預算都丟開，結餘下來的資源和經費，整合運用在重點施政項目中。

另外林右昌也是出了名的競爭型預算爭取高手，任內爭取了超過百億的競爭型預算，林右昌說，基隆市窮到連委外研究的錢都沒有，第一桶金就是帶著副市長、科長在辦公室桌子畫出藍圖，報告書、計畫書都自己做，成功獲得中央青睞。例如近幾年基隆「大基隆歷史場景再現整合計畫」成功拿到9億多元，為文化部有史以來最大計畫，用這筆計畫推動了很多基隆城市改造。

(中時新聞網)