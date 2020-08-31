日盛金出售案有譜！市場傳出目前買家一是泰國的卜蜂正大集團，另一是中信金。金管會主委黃天牧31日接受媒體訪問時證實，日盛金已送件，銀行局正處理中，「我沒有說一定是哪家金控，股權轉換只要符合金管會規定、經過審查就可。」至於買家是否是非金融機構？黃天牧指出，金控法中都有相關規定。

黃天牧今日在參加第六屆期貨鑽石獎頒獎典禮前接受媒體訪問時指出，日盛金的確有某些股東的股權在談一些處理的問題，但還不方便對外說明。

買家是否為中信金？黃天牧指出，「我沒有說一定是哪家金控，股權轉換只要符合金管會的規定，通過審查就可以，但現在不太適合表示，要看銀行局的審查結果。」

買家是否也能是非金融機構？黃天牧指出，金控法有相關規定，細節銀行局會審查。

日盛金是否已送件給金管會審核？黃天牧證實，已在處理中。

日盛金目前有兩大股東，一為港資建群集團，另一則是日本新生集團，雙方各以SIPF B.V.，和CAPITAL TARGET LIMITED名義，分別持股日盛金35.48％與24.09％的股權。

對該併購中信金表示：不便評論。

(工商 )