楊肅浩在新歌中〈到這為止〉記錄自己過往的一段感情故事，歷經傷心過程後，他每天寫日記整理自己的思緒，漸漸地明白感情需要更多時間考驗，也慢慢放下那段無疾而終的戀情；現在的他將心思放在喜歡的音樂和教書工作上，坦言目前沒有心儀對象，對於感情的價值觀選擇寧缺勿濫，但相信緣分的安排，他說：「一段感情應該要彼此能夠在相處中做最真實的自己。」提到寫這首歌時的心情，他表示「感覺像在茫茫人海中找不到落腳的地方，也曾懷疑自己的價值觀」。

楊肅浩日前推出首張專輯《噶瑪蘭的風吹》。（典選音樂提供）

〈到這為止〉MV取景選擇舊地重遊，也是楊肅浩首度自己擔任演員拍攝的第一支MV，對他而言無疑是療傷最痛快的復原；楊肅浩大學時期曾是系上戲劇之夜的導演，有過一些劇本的實戰經驗，坦言這次自己下去演很有趣。他因任教關係，MV拍攝時間只能選擇夜裡和早晨，劇組在前一天晚上就從台北開車到台中，而平日就有健身習慣的他，為了熬夜拍戲需要體力，早就做好體能訓練，拍攝工作從晚上11點一直拍到隔天中午才收工，導演要楊肅浩開著車舊地重遊，隨著夜色的變化映照出失戀心情的轉折，往事一幕幕如街燈閃過，一個人在車上吃著便當的落寞也像是跟過去告別，這場戲時意外惹來警察關心，一度以為他們是半夜不歸的飆車族。

楊肅浩日前推出首張專輯《噶瑪蘭的風吹》。（典選音樂提供）

他當時正揣摩導演要求的「愛情傻子吃便當」內心戲，看見警察時表情嚇得更傻，意外一鏡完成這場戲，而天亮後的魚肚白就像是平復後的心情漸漸恢復明亮，找回自信；楊肅浩說著自己的心情故事其實也是很多人成長中會經歷的洗禮，「我就像是一個大男孩一夜長大變成小男人一樣，現在教書偶而也會遇到學生有情感上的煩惱，還好我教的是高中，跟學生年齡相距不遠，又是他們的學長，所以也會扮演傾聽者的角色，適時的給予開導」。

(中時 )