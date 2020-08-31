新北市新店警動員警力，針對所轄新店區、烏來區、坪林區、石碇區、深坑區等18處國小，執行「護童專案」勤務。（新店警分局提供）

新北市新店警動員警力，針對所轄新店區、烏來區、坪林區、石碇區、深坑區等18處國小，執行「護童專案」勤務。（新店警分局提供）

今（31日）為全國各小學學生開學日，新北市新店警動員警力，針對所轄新店區、烏來區、坪林區、石碇區、深坑區等18處國小，執行「護童專案」勤務，以確保學童安全。

有鑑於往年開學日之交通狀況，學校附近人、車潮增加，校門口常因家長接送幼童停車不當而造成壅塞，為保護學童交通安全及避免造成交通衝擊，新店分局針對學校附近車道複雜、交通流量大路口，派員協助學童上（放）學交通安全，並於家長接送區及周邊道路重要路口，執行交通疏導並宣導家長在接送學童時，切勿併排停車或滯留過久，配合警方實施交通疏導，注意交通安全。另在執法工作上，稽查轄內幼稚園及國小學幼童車與交通安全宣導，執法宣導雙管齊下，以確保學童交通安全。

新店警分局於今（31日）至9月11日，針對所轄學校及課後安親班之熱門接送時段、地點，擴大學童交通車輛稽查，加強取締擅自變更座椅、超載及無照駕駛等行為，為家長與學童做好安全上的把關。並於轄內中正國小、安坑國小、烏來國小、深坑國小、和平國小及坪林國小等6處，配合市府交通局辦理「通學巷」政策，針對學校旁寬度不足或無設置人行道之道路，在上、下學時段內規劃某範圍道路禁止車輛進入，僅准行人通行，讓學童可以有一個安全通學的環境。

新店警分局長陳杏結呼籲，務必使用合法及合格車輛接送學幼童，並要求職業駕駛應遵守交通規則，同時也提醒家長，在附載幼童時謹記「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「綁」緊後揹帶及「穩」坐後座，以確保學幼童乘車安全。

(中時 )