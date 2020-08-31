2020廣州‧台灣商品博覽從8月28至31日在中國進出口商品交易會琶洲展館舉辦，今年以「轉型升級 合作發展」為主題，助力台企台商、台灣青年創新創業為宗旨，也是新冠肺炎疫情發生以來廣州涉台領域的第一個大型展會。今年主打多項特色，例如電商直播館、網紅直播帶貨專區，以及台灣精品館，以及台灣青年專館等。

今年台博會由廣州市台辦、廣州市協作辦主辦，廣州市台資企業協會承辦，高雄世貿會展協會、廣州環球博毅展覽有限公司協辦，展覽面積1萬平方公尺，展位近400個，參展台資企業達200家。

此次展會也有多項新特色，包含設立電商直播館。為按照疫情防控要求，採「用實體展覽＋雲端商城」形式，實現線上線下雙管道同步展示、同步銷售、同步服務，並説明台資企業打造品牌，拓寬內銷通路。

同時在現場也設立網紅直播帶貨專區，聯合各大線上直播平台，邀請兩岸網紅大咖、帶貨達人全時段現場帶貨，拓寬展會受眾覆蓋面，提升展會經濟和社會效益。

此外，這次展會設立台灣精品區、高雄特色區、台灣漁業區等3個特色展區，匯聚台灣生技、電子科技、美妝個護、珠寶首飾、餐飲美食等多個優勢品類的精選展品，滿足專業採購商及市民大眾需求，

而展會也延續往年做法設立台灣青年專館，涵蓋生物、農業、養老、食品、文創等多個行業眾多台灣青創企業參展，同時展會現場也安排專人對台灣青年參加廣州市「青創杯」、入住青創基地等政策介紹諮詢與線上直播會、輔導，幫助台青築夢廣州。

(旺報 )