總統蔡英文宣布開放美國牛、豬進口，強調是經過謹慎評估，且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引發不少反彈聲浪。針對蔡英文聲稱是有條件開放美國豬牛，網路平台對此進行投票活動，詢問網友是否認同，投票結果幾乎一面倒。

蔡英文總統宣布開放月齡30個月以上美國牛肉、含微量萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉可進口台灣。美豬爭議持續延燒，今（31）日國民黨更串聯全台召開記者會表達訴求，地方政府也紛紛表態。

對此，《yahoo》進行一項投票「蔡總統開放瘦肉精美豬、美牛有條件進口，你認不認同？」投票時間為8月28日至9月2日，截至今日下午3點15分，認同的票數有902票、不認同8163票。

投下認同票的網友表示「自由貿易對簽約國是相對性開放產品」「消費者能選擇買不買」「進口不等於必須要買，標示清楚給消費者自己選擇」。不認同的網友則說「叫我們吃瘦肉精……真的是換了位子就換了腦袋」「昨非今是，騙子！」「把民眾當傻子？」「有害健康的瘦肉精，不會因為訂了國際標準就對人體無害」。

(中時新聞網)