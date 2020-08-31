許多人習慣每天早上來一杯咖啡，醫師表示，有在服藥的人要特別注意，包括感冒藥、避孕藥、降血壓藥、安眠藥等藥物，若咖啡因和藥物產生交互作用，恐對人體造成負面影響。

台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師賴筳雅在《華人健康網》指出，由於咖啡因會對人體中樞神經產生一定影響，若不慎與特定藥物結合，可能產生交互作用，增加藥物副作用風險，尤其是服用下列10種藥品時，千萬別配咖啡。

1. 含麻黃素類感冒藥：麻黃素本身就會讓中樞神經興奮，再喝咖啡會產生加成作用，更容易造成心悸、失眠。

2. 降血壓藥（抗心律不整藥物Mexiletine、鈣離子通道阻斷降壓劑Verapamil）：咖啡因會使血管收縮，造成血壓升高，此外，降血壓藥也會與咖啡因競爭代謝，可能減少咖啡因在肝臟代謝，使得咖啡因血中濃度增加、中樞神經作用增強，導致噁心、暈眩、頭痛、心跳加速、情緒焦躁、失眠等機率增加。

3. Theophylline：常用在氣喘治療，可使支氣管擴張。咖啡因藉由競爭相同代謝路經，使Theophylline代謝減少，在血液中的濃度提高，導致Theophylline毒性產生，造成興奮或緊張。

4. 抗黴菌藥：通常有嚴重灰指甲、香港腳、體癬會使用抗黴菌藥治療，若與咖啡交互作用，使咖啡因濃度增加，恐頭痛、失眠等症狀。

5. Quinolone類抗生素（Ciprofloxacin、Norfloxacin、Enoxacin）：用在嚴重肺炎或感染，與咖啡交互作用會減緩咖啡因排泄，當體內咖啡因濃度升高，也會增加失眠、神經質、心悸等副作用。

6. 胃藥及抗憂鬱藥：與咖啡交互作用會增加咖啡因濃度，造成心跳加速、噁心、暈眩等不適。

7. 口服避孕藥：與咖啡併用，會使咖啡因代謝減慢而在體內濃度增加，導致中樞神經興奮症狀。

8. 鎮靜安眠藥：咖啡因會影響此類藥物的抗焦慮與安眠效果，導致服藥劑量增加。

9. 治骨鬆藥物：骨質疏鬆症常用的雙磷酸鹽類藥物與咖啡併用，會降低藥效，此外，咖啡的利尿效果也會增加鈣從腎臟排泄的速度，使骨質流失。

10. 抗精神病用藥Clozapine：與咖啡因併用會使Clozapine血中濃度升高，鎮靜、嗜睡作用可能增加，且容易造成低血壓。

賴筳雅建議，吃藥最好配白開水，若真的很想喝咖啡，吃完藥後至少隔1小時再喝；此外，茶、可樂、巧克力及機能飲料等也都含有咖啡因，服藥時除了避免喝咖啡外，也應盡量避開這些食物。

10種藥千萬不要配咖啡

(中時新聞網)