美股上周五全面上漲，亞股31日也全體動員，台股周一開漲34.59點報12763.44點，隨後登12831.38，躍12800點、月線、5日線，但雙王翻臉，電子權值股疲弱熄火，大盤無力跟上而翻黑，市場著急逢高獲利了結，盤中接連跌破12800、12700，5日線、10日線、月線失之交臂，台股在亞股獨弱，盤面上以低價族群及題材股撐盤，MSCI季度調整盤後生效，最後一筆爆出472億元成交量，將指數甩尾摜低43點，直接殺破12600點，終場收在12591.45點，下跌137.4點或1.08%，成交金額2456.93億元，高低差達239.93點，月線收十字線。今日外資(不含外資自營商)賣超157.4249億元，投信賣超4.809億元，自營商買超0.076億元，三大法人賣超162.15億元。

成交值放大，月K線收黑，終止連4紅。外資續賣超，連3日賣超295.65億元，八月共賣超626.16億元，繼5月之後再度轉賣超，今年以來外資共賣超5785.71億元。分析師表示，外資沒辦法進一步轉買超，指數上不去之下，台股恐轉為區間整理。

權王、股王上周雙雙遭外資調降評等，雙王股價翻臉無力，台積電(2330)傳蘋果GPU將採用其5奈米製程生產，卻仍不敵上周五ADR收跌和外資續賣超，股價開高走低翻黑，收跌1.95%至426.5元，5日、10日線、周線、430元全告失；大立光同樣盤中下滑翻黑，終場跌1.02%至3385元，失守3400元、再回防3月19日3240元之前低。電子權值股開高後齊遭拖累無助，引發一波波賣壓，聯發科(2454)收黑3.14%，鴻海(2317)盤中平盤震盪，仍不敵最後一盤殺氣，收跌0.77%至76.9元；玉晶光(3406)、華通(2313)、台達電(2308)、台光電(2383)等也均翻黑受挫。半導體、電子族群分列上市跌幅第一、二，跌幅為1.95%、1.5%，跌幅超過1%類股依序為汽車、電機、油電燃氣、電子零件、塑膠、其他。金融、光電亦分跌0.54%、0.45%。MSCI季度調整盤後生效，再引殺機，台股最後一盤成交量，台積電爆出3.6萬張，群創(3481)也爆出3.5萬張、收持平，長榮(2603)有2萬張、收漲6.42%，聯電(2303)有5萬張、收跌3.2%，華航(2610)達18.3萬張、翻黑跌1.04%。

而仍有護盤部落，在網購旺季需求夯之下，正隆觸漲停價、飆逾25年新高，榮成(1909)也收漲6.4%，激勵造紙類股續衝登2年9個月新高點，以4.14%漲幅名列上市冠軍。亞軍則是2.62%漲幅的航運股奪得，上市股中陽明(2609)、漢翔(2634)、台驊投控(2636)、四維航(5608)飆上漲停，上櫃也不遑多讓，捷迅(2643)、中菲行(5609)同位居漲停。燦星網(4930)、榮星(1617)等電纜個股衝鋒，助威類股收漲1.61%，排名漲幅季軍。高端疫苗(6547)COVID-19候選疫苗獲准在台一期臨床和健身三雄的岱宇(1598)、喬山(1736)、力山(1515)，以及美麗概念股羅麗芬-KY(6666)、佐登-KY(4190)大利多股價強悍，生醫類股喜收漲1.17%，惟生華科(6492)攜手第二家美夥伴向FDA申請新冠肺炎二期臨床試驗，但股價開場漲停後爆量震盪收跌。傳產當頭，營建、玻陶、鋼鐵、紡織、百貨均力挺收紅。而權值股、大型股多熄火，市場資金明顯轉進持股風險相對較低的中低價股，其中，LED股也是資金轉進方向，LED股的聯嘉(6288)、鼎元(2426)、佰鴻(3031)、晶電(2448)、光鋐(4956)等皆表演亮眼，明基材(8215)也帶量跳空亮燈漲停。而美豬進口，大成(1210)、卜蜂(1215)臉色青筍筍。

5日RSI為36.62，10日RSI為45.54。9日K值為65.38，9日D值為66。20日乖離率為-1.28。台經院7月製造業景氣信號值9.79分，微減0.08分，續亮衰退藍燈。群益投顧分析師廖健佑表示，台股趨勢生變，月線下彎，指數上不去，恐轉為區間整理，就如同2018年2至6月的不上不下狀況，尤其半導體族群走弱，短線雖然不一定走跌，但整理機率高。資金自半導體族群流出，對手機供應鏈、華為概念股短線而言是空頭訊號。只能看個別題材，在外資不積極情況下，只能跟投信的買盤，如車用概念股、航運股等低價股及筆電相關族群。資金行情對股價依然有撐，但還是等大幅回檔再低接比較安全，後續可先觀察8月營收公布後的指數走向。第一金投顧也說，台股仍能維持相對高點位子，不過，疫情、美中貿易戰、美國總統大選，仍是不確定因子，需要留意如果外資動向，如果沒辦法進一步買超甚至轉買為賣，藉時台股仍有壓力。

(時報資訊)