政府將開放瘦肉精美豬、牛肉輸台，總統蔡英文強調，這次開放未涉及修法，用行政命令就可解決，引發爭議。對此，資深媒體人陳鳳馨歸納出三大面向，並認為這是政府在這次決策過程中，最令人錯愕的地方。

陳鳳馨在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》指出，全球只有20幾個國家容許有萊克多巴胺的豬肉進口，而消費量最大的就是台灣，可以想像的到，有萊克多巴胺的豬肉會傾全力銷往台灣，因此吃到的機率高不高大家可以自己評斷。

陳鳳馨也提及，目前有三個面向需要擔心。首先，距離美國總統大選剩下60幾天，美國總統川普的民調現在跟拜登雖拉近，但拜登贏的機率蠻大的。全世界過去這半年，哪個像樣的國家押寶川普，幾乎都沒有押寶任何一邊的候選人，押寶任何一邊對自己不利。她說看到蔡英文押寶川普，若川普連任成功就罷了，但若沒有連任成功，可以想像拜登當選後會多麼記恨。二、開放瘦肉精美豬、牛肉輸台，竟然不需經立院審查。她提及前總統馬英九欲開放美牛時，那時候是送到立院，因此才有「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」這16字箴言，現在卻連送立院都沒有。三、沒有溝通。陳鳳馨批政府一點溝通都沒有。她直言，押寶川普、不送立院審查、不容溝通，是這次決策過程中最令人感到錯愕的地方。

資深媒體人趙少康也認為，若是這樣，當初兩岸服貿協議，馬英九可以直接用行政命令通過，但當初送進立院，就是要尊重民意。現在民進黨立委是多數，也會通過，但政府就不送。他說就是因為立委要選舉，怕農業縣市立委為難，但蔡英文不必選，因此就這樣過了。趙認為，重大案子還是要到立院，就算會過，也應該經過這個過程。

(中時新聞網)