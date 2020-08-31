台南郵局在郵政商城推出關懷農產行銷專案，每個月都有不同農特產，並結合小農行銷同時做公益，9月正好是麻豆文旦產季，除合作多年的品德柚果園外，今年又多出2名生力軍，小農陳湧鑫、曾士展是表兄弟，先後返鄉接下家中果園，種出品質優良的文旦，透過網路銷售建立口碑，這次結合郵局做愛心，要奉獻一己之力。

郵政商城關懷農產行銷專案整合全台農產，提供在地小農銷售平台，根據月分不同精選主打農特產供消費者選購，台南市就有6月的南化紅寶石芒果跟9月的麻豆草生栽培文旦，販售所的捐出部分收益也會幫助公益團體。

44歲的陳湧鑫經營原本從事資訊服務業，6年前接手家中3分半的果園，長期使用草生栽培，採友善種植，大大降低化學防治資材的使用量，出產的文旦也投保產物險並取得產銷履歷，他運用資訊業專長，除一般通路外也強化網路銷售，以「陳小農文旦園」為品牌，銷路不錯。

32歲的曾士展是陳的表弟，他畢業後一開始在工研院上班，後來和同事合夥經營公司從事生質能源開發，2年前因父母年紀漸長，管理8分地的文旦園吃力，才回家從農，他家的果園位於倒風內海古蔴豆港處，土壤礦物質豐富，雖然管理難度高，但文旦品質好，今年也加入外銷加拿大的行列。

台南郵局局長黃良江說，今年台南郵局與品德柚果園、陳小農文旦園、緣起柚子園等3家果園合作，推出麻豆文旦禮盒，原價每箱1000元，優惠價680元，即日起可上網訂購，9月3日起配送，推薦消費者購買順便做愛心。

(中時 )