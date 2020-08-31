推進無人駕駛 陸京雄高速建設專用車道 15:352020/08/31 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸積極推進無人駕駛技術，近日在建的京雄高速公路部分路段首次採用無人駕駛施工機械集體進行無人駕駛專用道路作業，為全球首次，預計在2021年6月實現全線通，北京到雄安新區將實現1小時通達。 大陸央視報導，這套無人駕駛道路施工設備上搭載了北斗定位系統，透過加裝車上的感測設備收集周遭資訊，規劃出最佳路徑，自動進行預警、停車、避障等防護。京雄高速貫穿智慧創新理念，規劃內側兩條車道為無人駕駛的專用車道 (工商 ) #全球 #無人駕駛 #推進 #專用車道 #京雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合庫人壽聯手景順 打造退休專用帳戶 04:102020/08/28 全球財經 本土製消防專用鞋 未來要拚海外市場 18:552020/08/28 寶島 花蓮86歲老翁變換車道不當猛撞安全島 人車翻覆當場死亡 15:032020/08/31 社會 陸外長時隔15年訪挪威 王毅提3點陸挪關係「把握好」 11:092020/08/28 兩岸 拚邊境市場一哥 越股後市可期 04:102020/08/31 投資理財 半導體、光學雙雄疲弱 台股在亞股中獨弱 11:062020/08/31 財經 新北鬼之左切 駕訓班新手突換車道 遭撞翻轉半圈 12:052020/08/30 社會 雄中同學會 贈家扶參考書 04:102020/08/30 地方新聞 中國建行App推數字貨幣 部分測試地區已開通 21:372020/08/29 財經 夜半汽車自動倒車撞機車 調監視器嚇壞「無人駕駛」 17:142020/08/29 社會 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 即時 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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