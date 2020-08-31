大陸積極推進無人駕駛技術，近日在建的京雄高速公路部分路段首次採用無人駕駛施工機械集體進行無人駕駛專用道路作業，為全球首次，預計在2021年6月實現全線通，北京到雄安新區將實現1小時通達。

大陸央視報導，這套無人駕駛道路施工設備上搭載了北斗定位系統，透過加裝車上的感測設備收集周遭資訊，規劃出最佳路徑，自動進行預警、停車、避障等防護。京雄高速貫穿智慧創新理念，規劃內側兩條車道為無人駕駛的專用車道

(工商 )