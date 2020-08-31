民進黨中生代接班梯隊逐漸浮出檯面，任期剩下二年就屆滿的基隆市長林右昌，施政評比屢屢名列前茅，近期更被點名可能入閣或角逐台北市長選舉。林右昌接受《中時電子報》專訪時直呼，「距離現在還好久，你們都想太多」，強調自己絕對不是拿政治語言呼嚨大家，現在真的是全心全意「一天當兩天用」要把基隆市政做好。

基隆市長林右昌翻轉基隆成功經驗，被黨內點名為台北市長熱門人選。（圖片來源：基隆市政府提供）

高雄市長補選結束後，藍綠雙方各自進入2022地方首長備戰工作。台北市長為綠營一直想要攻下的灘頭堡之一，目前黨內被點名的人數眾多，最近被總統蔡英文欽點為智庫副董事長的林右昌，翻轉基隆的成功經驗，讓他成為地方首長的前段班，也是被點名角逐台北市長的熱門人選之一。

不過林右昌被問到此，語氣和緩的說「你們（指提問記者）真的是想太多，距離選舉還這麼久，我連做事的時間都沒有，根本沒時間去管這些」。接著語氣轉為正經、話鋒一轉指，「我是用北北基桃一千萬人口的思維在想基隆，基隆如果城市執政經驗被看見，就可以成為一個支點，讓擁有比基隆多好幾十倍資源的直轄市，也可以做出更多城市進步與改造」。

台大城鄉所畢業的林右昌，本身所學就是專攻城市規劃、都市建設，是地方縣市首長裡少見的「城市規劃師」，這幾年翻轉基隆港的成功經驗，也吸引不少外縣市的人來取經。

林右昌分享他的方法是治理城市要「顛倒來看」，他說基隆市會有這麼大的改變，「不是在基隆而談基隆，而是把基隆放在1000萬人口北北基桃的區域裡面，把整個大台北都會的交通、產業通通都分析清楚，基隆到底要做什麼？答案就出來了」。

林右昌把基隆定位「大台北首都圈東側海洋國家門戶」，是相對於桃園機場與桃園市西側國家門戶的另一個大台北重要城市。林右昌神情自信說，「我不能等中央關愛的眼神，而是化被動為主動，我必須主導城市發展」。一旦由基隆市長來主導城市發展，其餘建設就必須繞著基隆轉。

林右昌舉例，像是「基隆市港再生標竿計畫」，裡面95%不是基隆市土地，而分別是港務局、航港局、鐵路局、軍方、農委會、漁業署。要在這些太歲頭上要土地不容易，但林右昌就是想辦法去規劃基隆這些土地，包括城際轉運站、會展旅運大樓、東櫃西遷等，一一向中央部會論述，讓各部會繞著基隆轉，按照基隆的城市競爭發展去配合。

基隆市場再生計畫、旅運大樓整建、西式旅運大樓、東櫃西遷等，林右昌施政目標一一做到了，執政成績單能否被其他人看見，也關乎林右昌的下一步。

(中時新聞網)