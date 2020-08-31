政府公布含萊克多巴胺美豬美牛鬆綁政策，而開放的標準是根據國際標準，在保證國民健康及維護國內產業前提下開放，確保食安是最高原則，但消息一出，引發外界譁然。對此，資深媒體人黃創夏諷刺地在臉書寫下，綠丶藍共通點「我不是我的我！」

藍綠陣營為此事吵翻天，國民黨發言人江怡臻表示，國民黨過去開放瘦肉精美牛所主張的，比民進黨現在解禁的狀況還要嚴格。當年民進黨操弄民粹反對，現在放寬卻說是合理健康，請民進黨交代清楚，並至少給個道歉，民進黨必須承認當年反美牛只是為了政治鬥爭，犧牲台灣經濟利益，台灣的國際地位被耽誤這麼多年。

然而，面對藍綠陣營互批，黃創夏在臉書則說，「『我不是我的我！』豬牛攻防的綠丶藍共通點...風水輪流轉，話語換主詞一概適用！」

這篇貼文曝光後，不少網友都說，「因為台灣人不是吃素的，有肉必炒」、「看誰強硬，就會過了」、「但是馬總統進口美牛時，AIT有大外宣嗎？」

另外，民進黨政府宣布開放美豬美牛進口，打臉多年前在野時的政治理念，遭外界砲轟雙標，對此，衛福部長陳時中今(31日)登上廣播節目周玉蔻嗆新聞進行「大內宣」，強調開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，必須要用尊重科學的態度，人家才會尊重你，來與你進行相關的談判。

(中時新聞網)