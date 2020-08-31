北市建國中學遭黑特粉絲團爆料，有不明人士今年3月在放學後闖入教室拍攝性愛影片，影片甚至上傳至網路平台，建中報警後，警方查出是20多歲的趙姓畢業校友、與吳姓男友人為了噱頭，穿建中制服進去教室拍生活照後，2人前往摩鐵拍攝A片，再將A片預告片放上Twitter，警方依妨害風化、妨害名譽、侵入住宅等罪將趙、吳2人送辦。台北地檢署今依妨害風化罪給予2人緩起訴1年，趙、吳各繳付2萬元、1萬5000元給公庫。

今年3月間，有人在黑特粉絲團爆料，有不明人士在放學後闖入建中教室拍攝性愛影片，影片甚至上傳至網路平台，照片曝光後，引來不少網友留言，甚至有該班級學生出面喊冤。

學生向校方反映後，建中向教官室調閱監視器畫面，發現有2名不明人士是在今年3月16日晚間約7時30分至8時進入三樓的高二教室，建中報警提告後，警方查出是吳、趙2人所為，依妨害風化、妨害名譽、侵入住宅等罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

檢方查出，20多歲的趙姓畢業校友、與同齡的吳姓男性友人為了噱頭，先穿建中制服進去教室拍生活照後，2人再前往摩鐵拍攝A片，再將A片預告片放上Twitter，意圖藉名校知名度「吸睛」，增加影片點閱數或買氣。

據了解，趙、吳2人承認有進建中拍生活照情事，但建中事後不願追究，對告訴乃論罪的侵入住宅、妨害名譽部分，無條件和解撤告，不過2人涉犯妨害風化罪部分，屬於非告訴乃論，檢方仍依法處理。

檢方考量2人並無前科，給予2人緩起訴處分，期間1年，由於趙較不配合調查，檢方命趙繳付2萬元給公庫，另吳則繳付公庫1萬5000元。

(中時 )