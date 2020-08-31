北市內湖高工校長林振雄因漂流木爭議，去年8月2日遭調查局搜索後，市長柯文哲以涉貪為由降級為教師，但經調查後，營造公司陳姓負責人與北水局林姓副工程師合謀，透過學校教師向校長提議，校友願向新竹林管處申購珍貴漂流木捐助校方，實則將扁柏、檜木製成聚寶盆販售，藉此販售圖利，士林地檢署偵結，依業務侵占起訴陳等3人，而林校長部分以無佔為己意圖，處分不起訴。

2016年新竹林管處在石門水庫打撈到紅檜、扁柏以及肖楠等珍貴林木，陳姓營造公司老闆與林姓北水局副工程師得知消息，2人分別透過在畢業於內湖高工的妹妹陳女、在高工擔任專任教師的林姓弟弟牽線，以「校園裝置藝術建置及外國學校交流活動」名義申購，2017年以20萬購得21.94立方米的珍貴林木。

陳等人熟知珍貴林木可以高出5倍的價格銷售，便將漂流木運往工廠加工，製成聚寶盆、文昌筆等木藝品，其中聚寶盆以3萬6000元賣出，陳、林各分得1隻文昌筆，而部分木藝品則被校長贈送給退休教職員工當作禮物，卻遭人檢舉。

調查局去年8月2日搜索內湖高工、工廠、營造公司等處，並查扣林管處噴紅漆標記的漂流木4.73立方米，才發現校內只有各科室匾額是漂流木所製，與申購的珍貴林木數量相差甚遠，懷疑陳等人以低於市價購得，製成木藝品兜售，進而從中牟利，檢察官依業務侵占罪，對陳老闆、林副工程師、林姓專任教師提起公訴。

而當初被以涉貪為由降級變成教師的林振雄，早在搜索前，就自覺贈送給同仁的紀念品與當初申購的目的不合，一度想要向新竹林管處更改為「國內外交流使用」，卻遭林管處拒絕，林又不好意思向同仁要回來，就自己去買木藝品，放在辦公室裡面，用於校園美化之用。

檢察官調查發現，林振雄贈送木藝品時，都在歡送典禮上，頒發的木藝品都以內湖高工校長身分贈送，並未以個人名義私下贈與，沒有將木藝品據為己有之意，縱使未依計畫妥善運用而遭人檢舉，但已自行購買相似木藝品彌補缺失，涉及貪汙罪的侵占公有財物等罪，犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

(中時 )