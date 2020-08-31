台灣人出國旅遊最愛去日本，名列《米其林綠色指南‧日本》的三星景點「足立美術館」更是許多人必訪景點。今年以來全球新冠肺炎疫情嚴重，許多國人出國旅遊計畫受阻，園區美景酷似「足立美術館」的彰化成美文化園，今年6至8月，參訪人數比去年同期暴增1.5倍以上。

成美文化園占地3.5公頃，分為「幸福大廳」、「和園」、「成美公堂」3個區塊。其中百年閩客古厝成美公堂，原本老舊失修，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充為保存文化資產，請來國寶級匠師陳天平、鄭楠騰、王武雄及其團隊，歷經7年時間修復，公堂2008年也已被彰化縣政府登錄為歷史建築。

成美文化園有著與日本足立美術館一樣的「池庭」景點。成美文化園提供06-【成美新聞稿-媲美日本足立美術館】- 足立美術館

美國的《日本庭園專門雜誌》（The Journal Of Japanese Gardening）連續17年評選足立美術館為當代最值得欣賞的日本第1庭園。彰化成美文化園的和園因為跟足立美術館一樣，有著「一窗一美景」的規劃，另有台灣版的枯山水庭、白砂青松庭、池庭、瀑布、天然畫框等5大看點，今年6到8月，參訪人數也比去年同期暴增1.5倍以上。

成美文化園表示，由公堂的二進雙護龍格局、穿斗式大木結構、編竹夾泥牆、過水門、剪黏藝術等建築細節，可看出魏應充先生對文化資產保存的用心。園方附設的「成美藝廊」目前也正在舉辦在地的永靖心象畫會會員聯展，歡迎民眾前來造訪，享受深度人文之旅。

成美文化園鄰近台76線快速道路，離台中、南投只有半小時車程，停車場可同時間容納200輛車，另提供輪椅，旅遊環境友善。贊助當地小農200元即可入園參觀，並獲得紀念盆栽，可以使用振興三倍券、藝Fun券消費，9月15日前在園區內單筆消費滿500元，還能參加彰化縣觀光振興方案抽獎，網址：https://tinyurl.com/yxtvdp68。

(中時新聞網)