歷經50天激戰！「2020六都電競爭霸戰」總決賽8月29日、30日開打，新北代表隊「Sharp Fighter」與「GLM」分別奪下「英雄聯盟」與「傳說對決」總冠軍。連續兩年贊助賽事的永慶房屋也以「先誠實再成交」的服務理念，勉勵選手們保持「先誠實再拚戰」精神，才能在電競賽場或是未來人生道路上，獲得成功與榮耀。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶致力打造「聰明工作、健康生活」幸福職場，也是首家榮獲「運動企業認證標章」的房仲品牌，每年舉辦三大運動賽事：壘球、羽球及籃球賽，鼓勵同仁團隊合作、運動健身；並持續贊助六都電競賽，支持年輕人在比賽中培養拚戰精神，享受過程中的樂趣與成就感。

永慶Show girl宣傳「先到職再當兵」活動主題，迷彩造型打扮相當搶眼。（圖／業者提供）

爭奪百萬獎金全場嗨翻天！永慶Show girl成鎂光燈焦點

因國內疫情趨緩，「六都電競爭霸戰」總決賽一連兩日於新北電競基地登場，「英雄聯盟」總冠軍「Sharp Fighter」上台領取100萬大獎支票、「傳說對決」總冠軍「GLM」獲頒50萬大獎支票，加上亞軍及各都冠軍獎金，總獎金高達300萬，現場粉絲們看得熱血沸騰，線上同時觀看直播賽事的粉絲更是突破兩萬人。

除此之外，永慶房屋Show girl於攤位上與粉絲互動遊戲，還有超人氣電玩實況主JOJO擔任主持人與觀眾進行問答活動，永慶房屋以「永慶958救我吧」的優勢待遇印象深入人心，吸引觀眾瘋狂搶答，氣氛嗨翻天。

知名實況主JOJO進行遊戲問答互動，粉絲們紛紛搶答「永慶958救我吧」通關密語。（圖／業者提供）

幸運粉絲搶答永慶房屋Q&A，獲得電競耳機並上台與人氣實況主JOJO合照。（圖／業者提供）

近6成新鮮人待業中！ 永慶推出「先到職再當兵」應援

主計總處24日公告7月失業率為4.00%，較上月上升0.04個百分點，較去年同月也上升0.18個百分點。人力銀行業者也公布調查結果，今年應屆畢業或退伍的新鮮人，有高達近6成的新鮮人仍處於「無正職」工作的狀態，待業指數創下7年來新高。即使有正職的年輕人薪水也比往年同期下滑2%，成為上工開心指數7年來新低紀錄。

有感疫情下的就業市場工作超難找，甚至有許多畢業生還在等兵單，永慶房屋為幫助年輕人掌握求職先機，除前進總決賽為選手們加油打氣外，也喊出「先到職再當兵」口號，鼓勵今年的畢業生提前部署未來職涯，並提供業界最高待遇「保障業務新人前九個月每月5萬元」、「彈性工作8小時」及「師徒制」的徵才優勢，為社會新鮮人加油助攻！

永慶房屋Show girl為選手加油打氣，也吸引許多粉絲拍照留念。（圖／業者提供）

延伸閱讀：

(中時新聞網)