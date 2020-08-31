昨（30日）在新竹南寮舉行的國際風箏節發生風箏捲人意外，一名3歲女童被風纏住身體，遭七級強風捲到7層樓高，時間長達30秒，還好往下掉時，一名男子一躍而起，率先將女童抱住，才沒再被捲上天。這名女童的救命恩人身份曝光，他姓林，35歲家住台中，是身高178公分的退役憲兵。
林男回憶當時的情景說：「我本來以為是特技表演，看一看愣住好像不太對勁，我不能讓小朋友摔下來，因為小朋友摔下來真的是，比較嚴重啦。」事後不少人稱讚他是英雄，還有人傳簡訊給他，表達感謝之意，他則謙虛表示「我只是做了該做的事」。
林男說：「所有人都看見小女孩被捲飛上天後，一下子拋甩向左，一下子又甩飛向右邊，原本風箏尾段是捲住女童身體腹部，可能在高空中強力風力拉扯下，逐漸纏繞到女童的胸頸部位，情況十分緊急，當時風勢一度變小，他趕緊用力躍起，往上一跳緊緊抱住女童，周邊民眾順勢幫忙抓住風箏，避免二度再往天空飛。」
將小朋友抱下來時，發現她全臉脹紅，整個人嚇壞了，等落到地面後才恢復意識放聲大哭，看著小朋友被工作人員帶走緊急送醫，他也才鬆了一口氣，一邊買飲料一邊將目睹的離譜情形貼上臉書。
事後他的臉書帳號收到陌生人的私訊指「真的感謝你，然後有需要幫忙的，不要客氣，儘管開口」，雖無法確定是否為女童家長，不過他也謙稱，遇到這種事，在場目擊的大家一定都會盡全力幫忙，並不是他一個人的功勞，並不需要特別感謝。
(中時新聞網)
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