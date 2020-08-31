「愛之日常音樂節」將於11月28日舉行，今年突破前兩屆模式，不僅選在台北流行音樂中心（北流）開唱，一天內舉辦「下午場」及「晚上場」兩場演唱會，還會在北流的戶外廣場舉辦「愛之市集」，將規模升級成「音樂季」形式；隨著日期及場地曝光，超強卡司也將於近期陸續公布，發起人郭蘅祈透露當初決定要辦第三屆時由於受到突如其來的疫情影響，打亂所有歌手的行程，讓起初在邀約時曾遇到「個個想參加、人人無法允諾」的瓶頸，坦言光是確定藝人檔期問題就讓自己失眠整整一個月：「直到六月台灣疫情漸漸解封，讓好消息接二連三傳來卡司一一敲定，才放下心中一顆大石頭。」

有鑑於前兩屆卡司含金量超高，第二屆甚至集合24位當紅線上歌手合唱，締造演唱會門票成功秒殺的好成績，前兩屆記者會主持人兼歌手的黃子佼之前還半開玩笑地說：「我看你們下一屆要怎麼辦？！」讓郭蘅祈壓力倍增；所幸隨著疫情解封籌備狀況也漸入佳境，甚至敲到的卡司陣容更勝以往，讓郭蘅祈笑說：「好險撐住了！這一屆歌手陣容不但要讓歌迷耳目一新，也絕對會讓黃子佼刮目相看。」

能讓第三屆愛之日常音樂節順利成行且「升級」成2.0版的幕後功臣，莫屬郭蘅祈的兩位音樂戰友、也是現今華語樂壇兩大「舵手」黃韻玲及陳建騏的力挺；從前兩屆愛之日常音樂節就已是音樂總監兼「固定班底」的兩人，可說是郭蘅祈內心強大支柱力量來源，而當初會決定把第三屆愛之日常音樂節移師到北流並擴大舉辦的最主要原因，正是因為目前擔任北流董事長黃韻玲的一句話「就來申請吧」，讓原本擔心在容納4000多人的北流辦活動壓力太大的郭蘅祈決定放手一搏，他笑說：「在第一次開會碰面時其實就有想到後續許多賣票及找卡司的壓力，後來討論半天，黃韻玲一句『拚了』，讓我跟陳建騏決定跟著衝，而我下一句就馬上接『那就再靠兩位多多幫忙了』！說完三個哈哈大笑。」

愛之日常音樂節將於11月在北流舉行。（愛之日常音樂節提供）

有了前兩屆音樂節合作建立起的革命情誼，讓三人在短短的兩個多月內搞定第三屆愛之日常音樂會的初步規劃事項，默契十足的郭蘅「祈」、陳建「騏」與黃韻「玲」更以三人的名字取其音，私下自組了一個名為「霜淇淋」三人團體；郭蘅祈笑說：「這團名是為歌手想破頭時，如果找不齊歌手，我們就老酒裝新瓶組團出道吧！得到的靈感，而且這個團只有在愛之日常音樂節限定，萬一開唱當天又有藝人有突發狀況，『霜淇淋』可以隨時上場。」

(中時 )