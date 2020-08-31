政府宣布將在明年元旦開放美國豬肉進口，引發民眾的恐慌及不安，瘦肉精再度成為民眾茶餘飯後的話題。

公共衛生及醫學上在評估某一個物質是否會造成人體的危害，單次曝露的量、累積曝露的時間以及身體排出此物質的速度，都是是否會產生不良健康影響需要考慮的因素，因此會以時間劑量反應曲線來推估有毒物質劑量產生不良反應的機率。

瘦肉精是屬於乙型交感神經接受器促進劑，它可以讓營養的成份主要用於肌肉的生長，但是較少轉化為脂肪組織，因此被用來做為飼料的添加物。

瘦肉精的其中一種就是萊克多巴胺，而萊克多巴胺的使用除非到達一定的量以上，對於人體才可能產生交感神經促進的反應，例如血壓上升、心跳加快、焦慮及失眠等症狀，而瘦肉精於豬肉中的含量較低，主要會蓄積在內臟部位，例如肝、腎及肺等處。

以萊克多巴胺而言，一般人進食後6小時，可由尿液排泄出約3／4的量，排出的速度相對快速。我國也曾經進行過相關研究，依照國人的飲食習慣，60公斤成人每人每天食用豬類製品可能攝入的萊克多巴胺為18.3微克，遠低於日本及澳洲對60公斤成人所建議的每日安全攝取量上限60微克。

另外民眾對於是否使用進口豬肉，也有完全自主的選擇權利，因此依照以上的分析，美國豬肉的開放進口，對於社會大眾的健康基本是無虞的，民眾並不需要擔心害怕。

建議一般民眾保持正常作息及平衡的生活型態，不要隨外界部分人的言語而陷入恐慌不安，少熬夜不用菸酒，營養均衡，多用運動或是放鬆等方式，才是維持身心健康最好的方法。

(中時 )