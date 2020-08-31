蘇貞昌再臉書用圖卡表示，就算選擇萊克多巴胺美豬，每天要吃33片排骨長期食用五到十年才會超標。（取自蘇貞昌臉書）

民進黨政府28日宣布將開放含有豬肉萊克多巴胺美國豬肉進口，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，行政院長蘇貞昌也在臉書透過圖卡說明，就算選擇萊克多巴胺美豬，每天要吃33片排骨長期食用五到十年才會超標。對此，國民黨前立委王育敏質疑，蘇貞昌會不會給孫子吃含有瘦肉精的美國豬肉。

面對政府將開放美豬美牛，引發外界對健康及食品安全疑慮，蘇貞昌透過圖卡說明，未來開放進口後，肉品料理及加工食品等所有豬肉產品，一定要有標示產地，也會規定學校營養午餐全用本土肉品。

蘇張昌強調，美豬僅有22％使用萊克多巴胺比例很低，就算選擇萊克多巴胺美豬，每天要吃33片排骨長期食用五到十年才會超標。

國民黨前立委王育敏在《少康戰情室》質疑，蘇貞昌會不會給孫吃含有瘦肉精美豬？

另外，王育敏也強調，豬肉再製品非常多，管理上有難度，她敢保證，到時候因為瘦肉精美豬進口之後，價格比較便宜，過去食安風暴都是因為價格成本低廉，混充後口感吃不出來，例如水餃肉餡混五分之一或三分之一，民眾吃得出來？食藥署有人力查嗎？

(中時新聞網)