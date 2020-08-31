日媒周一報導，日本執政黨自民黨計畫於9月14日舉行黨魁投票，選出首相安倍晉三的接班人。

日相安倍以舊疾復發為由，在上周末突然宣布請辭首相職位。由於自民黨在國會佔有多數，其新任黨魁將順理成章成為日本下一任首相，目前有4個候選人將爭取這個職位。

根據日本媒體所做的民調，前防衛大臣石破茂（Shigeru Ishiba）出線的呼聲最高，但媒體報導，現任內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）將獲得自民黨內部幾個主要派系的支持。

共同社在周末做民調顯示石破茂獲得34%的支持度，人氣最高，比排名第二的菅義偉（支持率為14%）高出一倍多。日經與東京電視台合作的民調顯示石破茂的支持率為28%，排名第一；其次為現任防衛大臣河野太郎（Taro Kono）的15%支持率。菅義偉在這個民調中排名第四，支持率僅有11%。

這些民調結果凸顯出大眾民意與自民黨內部政局之間的分歧。但不管最終由誰拿下自民黨黨魁之位，安倍的接班人都將面臨從新冠肺炎疫情導致的經濟成長停滯，乃至於美中兩國之間的緊張局勢等一連串棘手的經濟、外交與安全問題。

安倍是日本在位時間最長的首相，周一稍早前他在與美國總統川普通話時表示，即使在他卸任後，兩國之間聯盟關係仍將繼續強化。

(時報資訊)