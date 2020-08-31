台灣新冠肺炎疫情趨緩，帶動旺季國旅需求大爆發，全球線上飯店服務商Hotels.com公布的「新型態旅遊報告」指出，92％旅人仍對旅遊抱持熱情。對此，Hotels.com分享一系列「安枕無憂」的訂房小撇步，以協助旅人找到適合出遊的安心旅宿。

Hotels.com「新型態旅遊調查報告」由One Poll於5月28日至6月24日，對全球18歲以上曾經旅遊過的民眾發放7千份問券調查，其中台灣共500位。調查結果顯示，隨著生活回歸新常態，在旅遊禁令限制無法任意出國下，國人紛紛轉向國內度假一解對旅遊的渴望。

Hotels.com對此分享安心訂房撇步，包括選擇可免費取消的飯店、提前確認飯店因應疫情條款、預訂前事先參考各國政府旅遊建議，以及確認飯店會開放的區域及設施，希望讓旅人出遊能多一分保障。

Hotels.com指出，由於疫情持續變動、未來難以預測，建議預訂旅宿時選擇可免費取消的房型價格，以保障在疫情變化多端下不受影響。同時，應提前查看飯店的環境衛生政策及社交距離規範，並留意飯店因應疫情對入住、用餐程序的規範，以事先準備。

而隨著疫後新常態到來，旅遊熱潮重新顯現，Hotel.com指出，飯店會因應調整設施的提供方針，建議在訂房前，務必確認飯店是否暫停開放內部區域或設施，以免到了飯店才發現無法享受到期待使用的設施。

因應「旅遊新常態」下，旅客也更加重視飯店內部健康及衛生措施，以確保旅程更安全舒適。Hotels.com對此在住宿搜尋頁面上，加入各飯店所實施的衛生及清潔政策，讓旅客能輕鬆一覽飯店的最新安排。

Hotels.com亞太區品牌傳訊總監陳芷雅表示，疫情對旅人的旅遊模式帶來改變，全球各地的飯店業者亦已迅速「轉型」，無論是加強衛生措施、實施社交隔離，或減少人與人間的接觸，飯店都在逐步調整，以迎接這不斷變化的新常態。

(時報資訊)