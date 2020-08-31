提拉米蘇是不少人愛吃的甜點，細緻均勻的可可粉，灑在濃稠綿密的蛋糕上，令人心嚮往之。一名人妻逛好市多（Costco），買提拉米蘇回家打算幫家人慶生，不料一個不小心，把蛋糕打翻了。她急中生智，用一招「神復原」，獲網友高度讚賞！

這位人妻在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，她不慎手滑把提拉米蘇上層的奶油、可可粉全沾到紙盒上蓋，本想多灑一些可可粉，讓蛋糕看起來「不像被破壞過」，但她擔心技術不好，可可粉把廚房弄得髒兮兮，便打消念頭。

突然靈光一閃，人妻想到把烤熟的杏仁片灑在提拉米蘇上層，用這招「粉飾太平」，沒想到效果出奇地好，完全沒被發現，連壽星都好奇問「好市多有這款蛋糕嗎？怎麼看起來怪怪的？」，她自豪「要不是小孩爆料，應該不會被發現」。

杏仁片不僅神救援，連提拉米蘇的口感，也因加了杏仁片有所提升。

網友們大讚，「真的是腦洞大開耶！看起來很美味」、「感覺加上杏仁片賣相更好」、「好厲害學起來」、「下次買蛋糕要記得加購杏仁片」。

(中時新聞網)