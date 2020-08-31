「台灣好媳婦」李佩甄與醫生王祚軒結婚12年，育有1對寶貝兒女，是公認的幸福人妻，不吝嗇曬恩愛的佩甄，卻在今（31日）深夜突然感傷發文：「原本以為說再見很簡單，沒想到一轉身還是淚崩」，原來是她將與老公分開2個月，佩甄也不忘向王祚軒喊話：「祝你一切順利平安，我和孩子一定會好好的」。
李佩甄在文中透露，王祚軒昨（30日）很早就起床收拾行李，再陪老婆和孩子一起去看高爾夫教練課、吃午餐，一家人還到行天宮拜拜求平安，原來是王祚軒有事必須離開台灣，一家人也一起到機場送行。
不過王祚軒一出國就是2個月，這也是夫妻倆分開最久的一次，讓佩甄發文直呼：「原本以為說再見很簡單，沒想到一轉身還是淚崩」，事後佩甄正能量表示：「我會勇敢的面對再次沒有你的生活，也祝你一切順利平安，我和孩子一定會好好的」，最後並喊話老公：「等你回家喔」。
其實，佩甄日前才向媒體透露，老公王祚軒原先大陸、台灣兩頭跑，不過今年因疫情關係，都留在台灣，因此讓小倆口有許多時間相處，夫妻也在日前的暑假期間帶孩子出遊，佩甄也樂於分享天倫照，一家四口幸福模樣更是羨煞眾人。
(中時新聞網)
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