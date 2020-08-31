日劇《半澤植樹》睽違7年再推出續集《半澤植樹2》，緊湊的劇情加上演員精湛的演技讓每集收視率都創下超高收視。而劇中除了演員堺雅人、香川照之之間的精彩對手戲外，飾演男主角妻子的上戶彩也扮演著重要的角色，但據日本媒體報導，上戶彩在每集平均只露面短短3分鐘，片酬卻要價百萬。

人氣女星上戶彩過去曾以《情定大飯店》、《絕對零度》、《十年之後依然愛你》等戲走紅，2012年宣布嫁給放浪兄弟團長HIRO後，便在2015及2019年陸續生下兩個可愛的寶貝，重心也逐漸轉往家庭專心照顧小孩。

7年前曾在《半澤植樹》中飾演男主角妻子「小花」的她，因在第一季中與堺雅人自然的互動，加上霸氣的護夫舉動，讓她成為不可或缺的角色，而這次願意為戲復出，除了角色需要外，上戶彩也多了些演出條件。

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據日媒《週刊新潮》報導中指出，上戶彩為了拍戲還要兼顧家庭，除了每週只到TBS電視台的綠山攝影棚一次，每次加上化妝的時間還只拍攝5小時，所以實際上只工作約3~4小時便回家照顧孩子，而每集的片酬卻要400萬日幣(約台幣110)。目前在《半澤2》中，上戶彩每集平均只出現1到3分鐘，讓不少網友看到報導後都驚呼「當紅女星果然不一樣」、「我也想要1分鐘400萬上下」、「太羨慕了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Yuusuke W（@w_yuusuke）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 5:23 張貼

(中時新聞網)