行政院宣示桃機第3跑道提早5年，力拚2025年完工。桃園部分地方人士憂心，第3跑道計畫期程恐影響居民搬遷權益，交通部民用航空局今日強調，「先建後遷」是航空城計畫與第3跑道闢建計畫的大前提，相關規劃會同步進行，絕對會在「先建後遷」的原則下辦理。

民航局表示，「先建後遷」為桃園航空城計畫安置主軸，目前規劃於2024年完成地上物搬遷，中央與地方都以協助民眾安置搬遷為前提，民航局與桃園市政府一定會在兼顧民眾居住權及提升國家競爭力前提下，於用地取得作業階段，給予民眾合理搬遷時間。

航空城計畫，包括：民航局負責辦理的機場園區特定區與桃園市府辦理的附近地區特定區，第3跑道也在此範圍內。民航局表示，部分地區因需配合計畫內優先工程必須先搬遷，目前規劃於明年10月完成搬遷，其餘用地一定會落實先建後遷，在此原則下完成用地取得，才會辦理後續工程。

為儘早達成「先建後遷」目標，民航局指出，已於今年7月協調桃園市府代辦機場園區安置住宅興建事宜，預計2024年3月完工，提供居民入住。

有關拆遷獎勵措施與安置方式，民航局表示，將與桃園市政府研商，原則上，兩區將採一致作法。部分民眾訴求「先建後遷」與「自願先遷」雙軌並行，民航局與桃園市府將繼續研議，以貼近民眾需求為目標。

民航局表示，各項用地取得作業積極進行期間，第3跑道工程相關規劃也同步進行中，桃機公司規劃設計等先期作業，並提報建設計畫，未來建設期間是否有所調整，均視「先建後遷」原則下辦理的用地取得進度而定，政府會妥適規劃推動。

(中時 )