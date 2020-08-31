農委會特有生物研究保育中心，自2019年起與農友合作，啟動「友善農田」初級生產力調查。所謂初級生產力是指植物行光合作用將陽光及二氧化碳（CO2）轉變為有機化合物的總量，在農業上促進作物光合作用，可增加生產量。

2020年度首先以茂谷柑與金萱茶為對象，分別在草生栽培的友善農田及慣行農田進行初級生產力監測，以茲比較。結果顯示草生栽培的茂谷柑，光合作用相當旺盛，在夏季時，單株每月CO2的吸收量有10,003g，為其他田區的4倍之多，且在秋冬季節溫差大時葉片生理表現較為健康。而在茶園部分，草生栽培的金萱茶單株每月CO2的吸收量有1,050 g，茶園葉片生理表現亦較為健康。兩種作物都呈現以草生栽培的友善農田其減碳量相當顯著，葉片也較為健康。

為何作物在「草生栽培」的環境內生理表現較佳呢？探究其原因為農田草生綠帶可覆蓋土表，防止沖刷與土溫劇烈變化。草類的根系可以增加土壤通透性與有機質，進而提高土壤肥力以及根群吸收能力。因此增加植株健康度，也促進生長量。以往農友對於友善農法往往認為作物生產量不及慣行農法，但透過本次研究發現「草生栽培」的友善農法，不僅可減少農藥、除草劑用量，維護生態環境，也提升植株健康與生產力，甚至可以增加CO2吸收，將有助於減緩全球暖化。

透過這樣的生態系服務研究調查，特生中心希望能找出友善農業施作的新價值，以生態生理的角度將農田視為里山生態地景重要一份子，冀希在維持生產力的同時，也能兼顧生態服務的功能，另一方面也增加碳吸存量，來減低導致氣候變遷的變因，以達到環境友善與永續利用的目標。

(工商 )