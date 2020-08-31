「台灣第一小生」林瑞陽與前妻曾哲貞的29歲兒子林禹，以星二代之姿進入演藝圈，在三立台灣台《戲說台灣》全新單元「新娘神救姻緣」擔綱男主角飾演「新娘神」，首度演出台語劇的他今（31日）與張懷媗一起出席記者會，坦言其實不大會講台語，很擔心說得不輪轉，但從小就跟著外婆一起看《戲說台灣》，因此對台語劇並不陌生，媽媽曾哲貞是他身邊唯一講台語的人，在家會幫他對台詞、糾正發音。

林瑞陽帥氣兒子林禹出席新戲記者會。（盧禕祺攝）

他的媽媽曾哲貞今年五月因不堪遭網友私訊嗆「沒本事管住老公還罵張庭勾引」，罕見公開發文反擊，甚至直接憤怒開嗆「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我」。夾在離異父母中間的林禹被問起當時處境時，坦言確實「超為難的」，當下他就是先以安撫媽媽的情緒為主，會勸她轉念，因為跟媽媽之間本來就經常溝通，他的建議媽媽會聽，一起想怎麼去解決。

林瑞陽帥氣兒子林禹出席新戲記者會。（盧禕祺攝）

外型帥氣、與爸爸林瑞陽像是一個模子刻出來的林禹不諱言，星二代身份是雙刃劍，雖然會被比較多人關注，也可能會被拿去跟老爸做比較，「畢竟他是優秀的演員！」他說關於演戲有請教過爸爸的意見，不過爸爸給他的表演方法提點都比較「深奧」，要他從「呼吸」調整做起，因為呼吸可以改變心跳，一個呼吸之後就可以從流氓轉換為好人，他對此還在慢慢體會、練習中。至於林瑞陽前陣子傳出身體微恙、行動不便必須拄著拐杖，他說爸爸目前狀況都滿好的，沒有大礙。

林禹和張懷媗演出《戲說台灣》全新單元「新娘神救姻緣」。（三立提供）

他事前沒跟把爸說他接演《戲說》，「通常我接到一個工作，或很想拍什麼，都不太會跟家人講，不想讓他們擔心」，過去作品也從沒主動給爸爸看過。他這次本來也想要瞞著媽媽，不過後來媽媽會幫忙糾正他的台語語調或對台詞，日前播出後，媽媽看了沒說自己的評語，反而故意說「阿姨看到覺得很棒、覺得你演得很好」，可能覺得是多一個人講對他來說多一些鼓舞。他說之前去念北京電影學院，其實是爸爸給意見，當時他原想在台灣先以歌手身份出道，但家人希望他不要把路走窄，加上他大學也演過學校短劇，因此爸爸才建議他如果有興趣，不如再去深造。

林禹和張懷媗演出《戲說台灣》全新單元「新娘神救姻緣」。（盧禕祺攝）

林禹說，他在大陸原本定位為偶像歌手、帥氣主角，已演過五部戲，但回台灣後，發現了自己不太一樣的搞笑那一面，有時根本沒搞笑，旁邊的人卻可以笑成一團，「可能我自帶讓人覺得好笑的細胞！」雖然他在台灣演的第一部戲就是本土劇，但他不擔心被定型，覺得好的演員本來就應該多方面嘗試。媽媽一開始聽到他要演《戲說台灣》，也很驚訝問：「你要演《戲說》？你台語可以嗎？」但後來也支持贊成。

他覺得雖然戲劇風格較本土，風格和他以前作品不一樣，「我會接有兩個原因， 一是想要挑戰自己，因為台語是我應該接觸的，卻很少講，但不應該不太會講；另一原因，就是小時候常去外婆家，到了吃飯時間點就會打開《戲說》，對我而言，這是我對外婆的記憶，而且又是台灣傳統類型的戲劇」。 之後還會接台語劇嗎？對自己的台語沒太大信心的他愣了一下後笑答：「嗯哼⋯⋯我不怕！」

他除了一年半前與大學同學合開「運動學體適能空間」健身房，目前想留在台灣演藝圈發展，前期先從拍廣告開始，不過他表示，前面試鏡時，帥氣的角色都沒上，但試鏡搞笑的角色就上了。他原本比較喜歡音樂、唱歌，但開始演戲之後發現演戲也是很有趣的事，會讓人誤、台詞立體化起來。林禹的妹妹之前參加過舞蹈比賽，對演藝圈也興趣濃厚，但目前仍專心做好空姐的工作，在IG上不時會分享音樂、跳舞的影片。

他在北京念書發展時原本有一個來自內蒙的女友，但後因兩人長期分隔兩地，已經在去年分手，單身約一年，目前跟媽媽同住，他說，因為很宅，生活除了健身房就是工作，很少有機會認識新對象。

林禹此次演出《戲說台灣》沒有親密戲，讓他覺得惋惜，張懷媗則說：「但他有露身材。」有場拍神明在泡溫泉的戲，他下半身只穿藍色泳褲，露出結實胸肌與腹肌，她直說：「口水都要流下來！」張懷媗誇林禹長相可愛，經常流露出害羞靦腆的表情，是大家都會喜歡的大男生。張懷媗在《炮仔聲》中飾演小三，讓觀眾氣得牙癢癢，這次劇中飾演孤兒，因為自小顛沛流離沒有安全感，因此最喜歡賺錢愛錢。

(中時 )