警方在楊男身上總共查獲注射針筒1支及一級毒品海洛因1包，全案由台中地方檢察署依違反《毒品危害防制條例》起訴。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局西屯派出所員警日前執行巡邏勤務，行經西屯區福星路與西安街口，發現53歲楊姓男子形跡可疑便上前盤查，楊男心虛想趁機逃跑，還企圖吞食毒品湮滅證據，遭警方壓制，楊男自知難逃法網，坦承「因為毒品太苦了吐出來！」全案由台中地方檢察署依違反《毒品危害防制條例》起訴。

日前凌晨時分，西屯派出所員警巡邏行經福星路與西安街口時，見到53歲楊姓男子騎乘機車左右搖晃、形跡可疑，上前盤查，正當盤查到一半時，楊男因為心虛突然拔腿狂奔，且逃跑時吞食白色不明粉末袋。

警方迅速追捕到楊男，員警擔心楊男吞食的粉末袋會造成生命危險，將他送往台中榮民總醫院救治。

當楊男躺上醫院病床時，從楊男病床上掉落1包白色不明粉末袋，疑似為楊姓男子吞食的那包，員警當場進行檢驗，檢驗結果顯示為一級毒品海洛因。

警方表示，執勤員警機警，迅速將楊男送醫檢查，若不慎誤食毒品，後果恐不堪設想，法網恢恢疏而不漏，民眾切勿貪圖一時快感施用毒品而自毀一生。

(中時 )