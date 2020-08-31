劉姓女國中生疑似與網友相約碰面，29日自高雄搭高鐵到新竹後卻失聯，劉女母親心急PO網找人，並報警尋求協助。(當事人提供／洪浩軒高雄傳真)

警方淡水尋獲搭載過失蹤少女的轎車，車上留有大包衛生紙。(戴上容翻攝)

今(31日)淡水警方找到羅男座車。（戴上容翻攝）

高雄一名劉姓14歲國中少女，疑為與網友見面，29日自高雄搭高鐵到新竹，搭上陌生人的車後即失聯，劉女的母親報案PO網尋女，警方利用手機GPS功能找人，沒想到劉女的行蹤飄忽不定。失蹤事件曝光媒體後，PTT多位鄉民透過資料交叉比對，肉搜出一位疑似是兇嫌的羅姓保全，比對手機與Mail皆與拐走少女的男網友吻合。

據了解，少女的母親表示，寶貝女兒在5月份時透過網路認識了一位化名「Jieming Wang」男網友，兩人因手機遊戲而搭上線，甚至討論起代打電玩的打工事宜，這位的男網友甚至郵寄手機與5萬元現金給她；而少女卻在29日下午搭乘高鐵北上至新竹與網友會面後，從此失去聯繫。

多位PTT鄉民透過少女母親PO在網上的男網友個資，透過手機號碼、Mail及臉書帳號等，多方資料交叉肉搜出一位疑似拐走少女的羅姓保全。鄉民在PTT上發出事件懶人包，內文提到羅姓保全的個人資料也與母親所公布的個資完全吻合，甚至還起底出這位男網友的前科，他曾在2018年涉嫌下藥性侵國中女生。

據判決書指出，這位羅姓保全在2018年用打工詐騙約出三位國中女生，利用其涉世未深的弱點下藥迷昏後，還替她們拍下多張不雅照，再手淫後強餵少女精液，狼獸般的行徑宛若李宗瑞翻版。一審判處羅有期徒刑10年，全案仍上訴中。

文一發出後鄉民紛紛留言：「幫高調」、「希望可以趕快找到人」、「太可怕」。希望這位下落不明的少女能平安無事。而據《ETtoday新聞雲》報導指出，警方稍早也證實，該男網友的身分極可能就是羅姓男子，目前正積極鎖定追查中。

(中時新聞網)