不少民眾都有看屋的經驗，而在街道上也會有許多正在拋售的牌子，但你有仔細看過嗎？有些手寫的牌子上的「售」，中間那筆畫卻特別的長，原來這有特殊涵意，而這竟然是只有「資深房仲」才知道的秘密。

售中間筆畫特別長，原來有特殊涵意。

由胡瓜及小禎聯手主持的《地球人請回答》節目中，日前播出單元為「最強房仲挑戰賽」，請到了幾位資深房仲上節目，其中一題的題目為「請問這兩個售字在賣房時有什麼不同」？只見圖中兩個售字，其中一個「售」中間的筆劃，硬是長了許多，而4個選項包含，「屋主自售、仲介賣的、凶宅及單純筆誤」。

售中間一筆特別長，仲介揭特殊意義。(圖／翻攝自地球人請回答YouTube頻道)

而答案由女星李懿揭曉正解為「仲介賣」，她特別強調「解答裡這行規許多的年輕仲介不知道，唯有資深的仲介才知道的規矩」。而且兩者之間，其實就介於自售及仲介售這樣而已，因為以前就是不會去踩同線想要賣的房，有同業想要賣房子，便會避開，且針對自售去做販售，所以藉此把「售」字中間的筆劃拉長，讓同業的人知道，以做區隔。

不過小禎也問到，現在不也很多人會寫「自售」嗎？胡瓜則是一旁打槍說道「老一備的就是看得出這規矩」，現在年輕人都用「電腦輸出」了。

(中時新聞網)