上周台股上揚0.96％，但整體而言，外資仍站在賣超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計賣超93.24億元，累計今年初至8月28日止，外資總買進金額為7兆6,385.76億元，總賣出金額為8兆2,583.72億元，累計賣超為6,197.96億元。外資總持有股票市值為16兆9,116.70億元新台幣，占全體上市股票市值的43.90％，較8月21日的16兆6,970.91億元新台幣，增加2,145.79億元。
上周外資買超前兩大個股由面板股包辦，看好面板價格持續看漲，外資買超群創(3481)138,301張排第一，友達(2409)買超106,697張居次，海運進入旺季，加上價格歐美線運價直飆，長榮(2603)買超44,605張排第三。
賣超部分，彩晶(6116)賣超60,572張排第一大，中信金(2891)、華航(2610)分居賣超第二及第三，張數分別為49,755張及48,424張。
(時報資訊)
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