時力立委邱顯智、王婉諭今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，衛福部今日公布2018年及2019年所做的「美牛評估報告」、「肉品暴露萊克多巴胺風險報告」，內容與馬政府時期所做報告多處重複相似，質疑「民進黨是不是直接拿馬政府的抄一抄就拿來用？」

邱顯智指出，過去馬政府時期，民進黨反對倉促開放美豬美牛，要求瘦肉精零檢出。如今執政後，卻僅透過行政命令就要公告，令人質疑。

邱顯智表示，依照《憲法》第63條保留原則，開放美牛美豬應該給國會決定。此外，除非特殊狀況，否則行政命令至少得預告60天再公告，但這次竟只有預告7天。

邱顯智指出，經交叉比對發現，衛福部公布的2018年美牛報告與2015年的報告內容多處重複，2019年的萊克多巴胺報告與2013年所做的「食用進口牛肉及其製品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」報告相似，令人質疑是不是都直接抄一抄就拿來用。

邱、王提出5點訴求：1.完善風險評估；2.備齊產業衝擊評估；3. 完備程序實質審查；4. 禁止美國牛豬內臟進口；5. 明定禁止使用瘦肉精肉品的場所。並依法預告60天後，再討論是否開放美牛美豬。

(中時 )