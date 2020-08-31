蔡英文被拱著手作果凍花 大驚騷腦袋

蔡英文總統今走訪桃園市，到景福宮參香、新住民文化會館及桃園軌道願景館參訪，直讚倉庫變願景館非常有巧思讓她「開了眼界」，允諾一起打造桃園發展黃金時代，但她離去時也發生插曲，有反航空城徵收的婦人高舉布條大喊「總統幫幫我」試圖接近，遭警方攔阻勸離，最後被帶回派出所，蔡未回應即上車離去。

43歲劉姓婦人大喊：「市長、總統救救我！」。(蔡依珍攝)

43歲劉姓婦人大喊：「市長、總統救救我！」。(蔡依珍攝)

今是蔡英文64歲生日，她一連在桃園跑了4個行程，和新住民一起動手做果凍花，被拱著手作時還大驚、騷了腦袋，模樣逗趣，因疫情影響，所有人都全程戴口罩，只有合照時短暫拿下，攝影官高喊「總統口罩拿下好漂亮」，全場莞爾，也逗得她露出靦腆微笑。

蔡英文離去時，有反航空城徵收的婦人高舉布條大喊「總統幫幫我」試圖接近，遭警方攔阻勸離。(蔡依珍攝)

蔡英文面對美豬問題都未回應。(蔡依珍攝)

蔡英文僅有在願景館致詞，直呼半天的行程讓她「開了眼界」，大讚全程陪同的市長鄭文燦是「非常用心的市長」，市府團隊創意無限，把倉庫搖身一變成軌道願景館，笑著分享自己才去過台博館鐵道部園區，今看到桃園火遮站周邊歷史建築，呈現不同時期的回憶和技術，非常豐富，強調保留鐵道文化、推廣軌道文化是中央、地方一致共識，樂見桃園好玩適合親子出遊的地方越來越多。

蔡英文大讚全程陪同的市長鄭文燦是「非常用心的市長」。(蔡依珍攝)

蔡英文直讚倉庫變願景館非常有巧思讓她「開了眼界」。(蔡依珍攝)

蔡英文表示，桃園鐵路地下化是她競選總統的政見，即將完成綜合規畫，未來桃園火車站將成為鐵路、2條捷運的交會點，是3線共構的大型車站，再讚鄭文燦規畫「3心6線」，以6條軌道連接桃園、中壢、航空城3個都心，提供市民更便捷的運輸服務，這是鄭文燦為桃園轉型擘畫的3心6線計畫，也是30多年來桃園規模最大的建設，強調軌道建設是低碳、綠色運輸，能帶動區域整體發展，中央一定會持續支持，「桃園有軌道的歷史文化、也有軌道建設的明確藍圖！」相信在中央、地方攜手合作下，將迎接桃園發展的黃金時代。

蔡英文大讚全程陪同的市長鄭文燦是「非常用心的市長」。(蔡依珍攝)

捷工局長陳文德一一解說願景館和桃園的捷運建設。(蔡依珍攝)

不過蔡離開最後一個願景館行程，準備上車前，43歲劉姓婦人突然從拉起黃色布條，對面停車場試圖靠近蔡的車隊，邊大喊：「市長、總統救救我！」隨即遭優勢警力包圍架離、退回停車場深處，蔡也在隨扈簇擁下上車離開現場。

蔡英文和新住民一起動手做果凍花。(蔡依珍攝)

蔡英文和新住民一起動手做果凍花。(蔡依珍攝)

蔡英文在景福宮基金會董事長蘇家明(右起)、市長鄭文燦和景福宮主委簡征潭等人陪同下參香。(蔡依珍攝)

劉婦面對媒體，泫然欲泣地指出，自己是為航空城徵收而來，政府都不理會大園的迫遷戶，高喊十大優惠，但全部都是假的，沒有一個是真的，點名市長鄭文燦，上任前批前縣長吳志揚、嚷著要檢討，豈料上台後「越做越大」，認為航空城根本不需要那麼大，根本是浮濫徵收，越講越難過直嚷自己市長票投給鄭文燦、總統票投蔡英文，「為何要這樣對我們？」

蔡英文和新住民一起動手做果凍花。(蔡依珍攝)

蔡英文總統贈送「孚佑兆民」匾額給景福宮。(蔡依珍攝)

蔡英文原本戴著口罩。(蔡依珍攝)

劉婦邊高喊訴求，邊被警方一路帶離，隨即請上警車帶回桃園警分局武陵派出所，警方記錄下劉婦的訴求，允諾幫忙轉達給市府相關單位，隨即請回。

(中時 )