古曜威七夕推出〈我們都心軟〉MV，十分鐘內湧入上百條留言，MV邀請由健身教練出身的演員Adam林冠宇，兩人攜手挑戰36小時未闔眼拍攝。古曜威第一次拍攝BL劇，更獻出了人生第一次的男男吻，此同志題材，更令他格外有所感觸，因在大學時期，相遇了一位家境不佳，有輕微自閉症、沒有朋友、常被欺負的同學，因此古曜威陪著他，兩人一起打工、四處遊玩，長達四年的革命情誼，但在大四快畢業時，對方與古曜威告白，當時古曜威有女友，最終婉拒了對方，目前對方卻成了古曜威的鐵粉。

因為古曜威有著與MV雷同的真實故事，因此在看到MV初剪時，一度表情凝重、眼匡泛紅，對著經紀人說：「我覺得結局好可憐，我有點想哭，怎麼辦？」MV劇情陳述一段真實故事改編而成的BL戀情，大學時期，因為Adam知道古曜威是個孤兒，從小沒有父母，也時常被人嘲笑，因此他十分的照顧與保護他，希望讓古曜威感覺有個大哥哥在保護著他，兩人兄弟般的革命情誼，竟然在大四的那一年，因為一次酒醉，擁吻了彼此，但在那個吻後，兩人從此失去了聯繫，直到出社會後的兩年，在大學同學會上，Adam遲遲找不到古曜威的身影，最後從同學口中得知，古曜威已經離開，MV結尾，古曜威留給了對方一封告白信、一首創作的歌曲，更將過去四年偷拍對方的照片，以及一張22歲生日獨照，旁邊卻黏上對方臉的照片，放進了鐵盒內，當Adam看到這些多年來滿滿地回憶時，後悔的絕望淚崩。

古曜威收到此腳本時，自己格外的有所感觸，因為在大學時期，也曾經把一個同學當作好哥們，知道對方家境不好，有輕微的自閉症，身邊沒有朋友，甚至還會被同學排擠，所以古曜威很挺他、也很照顧他，大學四年來，都會找對方一起去打工、出去玩，兩人感情真的就像好兄弟一樣，但在大學快畢業的時候，對方忽然跟古曜威告白，古曜威當時有點嚇到，因為他把對方當作最好的兄弟，沒想到對方會喜歡上他，那時古曜威有正在交往的女友，因此就婉轉的拒絕了對方。在古曜威成為歌手後，這兩年之間，對方也都會來看古曜威的發文或按讚，默默的關注與支持，古曜威也很感謝在大學時期，曾有這位好兄弟陪伴了他四年。

古曜威與林冠宇挑戰BL劇。（單純夢想文創事業提供）

古曜威與林冠宇挑戰BL劇。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )