高師大校長吳連賞期勉新生要修好6大學分。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高師大優良傳統，由教官帶領學長姐幫新生搬行李。（高師大提供／曹明正高雄傳真）

高雄師範大學109學年度入學新生31日上午在和平及燕巢兩校區，同步舉辦新生定向共識營始業式，以活動主題核心「磁片」，啟動伺服器後，展開3天活動序幕。校長吳連賞期勉所有新生成長為「五全的人」，並修好6大學分。

吳連賞主持新生共識營始業式，首先期待所有新生可以成長為「五全的人」，包括懂專業、具國際觀、富含文化修養、可運用現代科技，同時又愛運動的「專業人、國際人、文化人、科技人及健康人」。

他也鼓勵大家，修好6大學分，分別是中英文語文根基再強化；各系專業必、選修都修完，行有餘力拓展第二專長；參與社團和擔任家教的機會；閱讀100本以上好書；有機會也可把握愛情的滋味；養成運動嗜好，鍛鍊健康體魄。

高師大今年的新生共識營活動與課程設計打破以往傳統，內容豐富包含志工特殊訓練、消防演練、反毒教育、定向通關、社團博覽會及名人講座等。接連3天活動，期待讓新生同學們充實、回味。

(中時 )