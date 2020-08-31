美國政府對華為封殺令步步逼近，不只陸美科技競爭走入白熱化階段，華為在全球的供應鏈體系也出現變化，對此，有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤最新研究報告指出，包括蘋果等手機品牌將逐漸吞食華為的手機市場份額，最慘狀況就是華為退出手機市場。

郭明錤表示，無論在9月15日起華為是否能取得新的手機零組件供應來源，華為手機在市場的占有率及影響力都會下降。若以最好的情況來推估，華為就是手機市占率下降，若以最壞情況判斷，華為手機甚至有可能退出市場，蘋果或是Oppo、vivo 與小米等大陸手機品牌有望在重新分配手機市場下，取得更大的市場份額。

由於華為手機的零組件規格要求以及單價較其他廠牌更高，所以大陸市占率變化過程中，這些華為供應商也會面對競爭的衝擊，導致營收與獲利出現下滑的風險。郭明錤提到，華為手機在相機、相機、HDI、記憶體及 5G處理器晶片，都會在華為手機真的開始放緩後陷入衝擊，4大相關供應廠商包括：

相機與鏡頭模組：CIS（Sony）、VCM（TDK）、鏡頭（大立光）、相機模組（舜宇光學）。HDI：方正、欣興、華通、Ibiden。記憶體：三星、SK 海力士。5G 處理器晶片：晶圓代工（台積電）、IC 設計（高通、聯發科）。

郭明錤強調，2021年的手機零組件面臨更大砍價壓力，主要是5G 手機滲透率將從2020 年 15%~20%，在2021 年提升至35%~45%，5G手機換機潮告一段落，加上美國禁令衝擊，供應鏈恐怕會有下修風險。

(中時新聞網)