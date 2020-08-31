久久沒聯絡的朋友突然出現說要結婚，會願意包紅包嗎？有網友在臉書分享自己遇到一名非常久沒聯絡的朋友，突然聯繫說要結婚了，但宴請地點在彰化沒辦法去，便婉拒婚宴邀請，誰知新娘回答，「你可以禮到就好，但紅包可不可以不要低於3600，怕婚宴虧太多」，讓網友忍不住反嗆「你是在結婚還是在賣豬肉」，真的很敢要。

這名網友將事情經過PO上《爆廢公社》，無法理解這種很久很久都沒聯絡卻一開口就說要結婚紅包必須包3600的人，「到底是結婚還是把自己當活體豬賣？把自己的婚姻直接標一個價錢在那邊是怎麼回事？」且新娘還厚臉皮地說，「有要來再跟我說，我傳地址給你喔」，讓原PO怒回「有多遠滾多遠」，二話不說馬上封鎖，永不聯絡。

對此，網友紛紛留言：「沒錢辦婚禮不會去登記就好了嗎...反正也不知道多久就會離婚了」、「也太敢要了吧」、「沒去包3600？那有去不就要7200以上？這種真的不要聯絡比較好」、「揪一揪讓她爆桌啊，客氣什麼」。

翻攝自 臉書爆廢公社

(中時新聞網)