國內首度有汽車品牌業者正式宣告跟進無現金交易，HYUNDAI汽車總經銷南陽實業與國內擁有超過730萬用戶的最大行動支付業者LINE Pay及一卡通公司攜手合作，優先提供HYUNDAI車主以LINE Pay支付保養維修消費金額，未來也將繼續開展其他行動支付合作方案，提供車主更快速、便捷、多元的顧客服務。

為配合國人支付習慣與生活型態改變，南陽實業也預計9月再推展購車訂金可使用LINE Pay行動支付的便民措施。跟進未來新趨勢，一起使用LINE Pay讓生活更現代吧。

消費趨勢大改變，根據資策會2020年最新調查，國人使用行動支付比例高達35.3％，首度超越過往常見實體信用卡或金融卡(占比33.9％)，其中各行動支付品牌的用戶數排名第一名為LINE Pay (占比28.1％)，並且為全年齡層使用者都愛用品牌。

HYUNDAI汽車品牌哲學是致力提供每個人享有自由移動的生活與服務，不僅打造具設計感、安全感、科技感與駕馭樂趣車款，積極開創銷售與售後新服務滿足廣大顧客需求。當手機行動裝置成為妳／我生活配備顯學，透過人手一機的行動支付更是形塑不同以往消費模式，HYUNDAI為國內首家導入LINE Pay行動支付的汽車品牌，車主可透過LINE Pay選用綁定之信用卡／簽帳金融卡支付，或選用LINE Pay Money帳戶付款。

如今HYUNDAI全國各地服務廠完成設置LINE Pay mini行動支付收款機，預估每年超過50萬以上車次回廠的車主，無論是保養維修或是購買HYUNDAI相關周邊產品，都能憑LINE Pay結帳付款，消費明細皆能一目了然，付款方式快速又便利，出門只要帶手機就行，若綁定指定信用卡或於指定商店消費還可以累積點數，點數1點等於1元，可於後續使用LINE Pay消費時全額折抵!

(中時 )