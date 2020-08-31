國民黨革實院院長羅智強31日下午騎車到高雄市政府，遞交「公投綁大選」公投連署書給市長陳其邁，並提醒他別忘當年所說「瘦肉精豬肉進口那天絕對是總統下台的時候」。（林宏聰攝）

僵持40分鐘後，3位國民黨議員終於獲准進入市府，由副祕書長王啟川出面接見。（林宏聰攝）

國民黨革實院院長羅智強31日下午騎車到高雄市政府，遞交「公投綁大選」公投連署書給市長陳其邁，並提醒他別忘當年所說「瘦肉精豬肉進口那天絕對是總統下台的時候」，不料，市府竟將大門拉起，並派警力阻擋，讓在場議員及民眾相當不滿，不停敲打鐵柵欄高喊「開大門」，雙方僵持長達40分鐘，3位高雄國民黨議員才獲准進入，由副祕書長王啟川代表收下陳情資料，國民黨議員怒嗆「不是說最會溝通、最謙卑執政的市府？怎麼剛上任就把市民擋在外面？」

羅智強騎機車環島宣揚「公投綁大選」公投連署，31日下午2點抵達高雄市政府，除了高市議員陳美雅、陳若翠、邱于軒等人到場，台中市議員羅廷瑋也特地趕到高雄聲援，他表示，台中在林佳龍當市長時即制訂自治條例規定瘦肉精零檢出，「為什麼林佳龍能，陳其邁不能？」

羅智強語帶諷刺說，人而無信，不知其可也，陳其邁不像其他民進黨政治人物一樣無恥，非常重視信用，因此他特地來送上2個禮物，一個是希望陳其邁兌現過去主張，當瘦肉精進來台灣那一天，呼籲蔡英文總統下台。

他說，第二個則是過去陳其邁堅持公投綁大選，甚至曾猛批國民黨不要把公投綁大選視為洪水猛獸，但2019年蔡英文總統一聲令下，將公投和大選拆開，他相信此事陳其邁也不樂見，因此送來連署書，呼籲陳其邁簽署。

然而，警方接獲高層指示，為避免場面失控將鐵柵欄拉上，反而引爆現場支持者怒火，連高市國民黨議員也不得其門而入，氣得用手敲打柵欄，高喊「開大門」，氣氛一度緊張，市府指派1999市民服務中心主任接見，議員質疑層級太低，堅持要市府一級主管出面，等待來回溝通過程，議員與民眾在市府門外曬太陽長達40分鐘。

最後，3位國民黨高市議員獲准進入市府，副祕書長王啟川代表接見，他強調，市長陳其邁與3位副市長、祕書長均因前往拜訪副議長，不在辦公室，會依照程序將陳情資料轉交市長，議員們對於民眾被擋在門外仍怒氣難消，要求市府檢討。

高市新聞局長董建宏解釋，議員來市府的時間，剛好是午休，大門才會拉上，並非特別要關門；但當場遭媒體質疑，下午2點午休應已結束。

對於藍營拒絕美豬進口訴求，董建宏重申市府的立場跟態度很清楚，市長將依據中央所規範的標準，在確保人民健康、財產安全的狀況之下，推廣國小營養午餐使用國產豬，也會推動高雄地區的採購國產豬肉獎勵，並爭取農委會補助，來鼓勵高雄豬農們更先進、更好的發展方式，希望在未來，國產豬不是只有內銷而且可以外銷。

(中時 )