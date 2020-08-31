美豬、美牛風波鬧得沸沸揚揚，新北市長侯友宜今日臨時改變行程，至土城頂埔國小關心校園營養午餐內容與防疫情形；侯友宜表示，孩子的健康絕不能打折，新北未來將研擬變更現行午餐相關契約，強制使用國產豬、牛，把關校園食品安全。

侯友宜與教育局長張明文今日中午12時許至頂埔國小視察營養午餐食用情形，並替孩子們盛裝飯菜，小朋友對難得能見到市長都相當興奮。

侯友宜指出，孩童是我們國家未來的主人翁，校園食安問題一直都是自己最關心的事情之一，這次中央貿然開放美豬、美牛進口，令許多民眾相當擔憂。

侯友宜表示，美豬開放後，恐會衍生許多問題，像營養午餐肉品來源的掌控就是一大難題，他已要求農衛單位加強稽查午餐食材來源、增加抽驗頻率，確保合乎動物用藥殘留標準，同時訓練校園午餐督導人員標章辨認能力，成為守護校園食安的最後一道關卡。

侯友宜強調，新北市瘦肉精零檢出的標準不會改變，為了學生的安全，新北市營養午餐會堅持使用台灣豬肉，就算是未來也會朝這個方向努力。

教育局補充，新北市目前正在討論變更現行午餐相關契約，希望強制業者使用國產豬、牛，避免瘦肉精影響孩童健康，站在食安第一線，守護國家未來的主人翁。

(中時 )