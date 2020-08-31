2020年，在全球飽受新冠肺炎疫情所苦之際，其中影響至鉅、首當其衝的，莫過於航空業、旅行業等相關產業，在各國邊境管制仍未解除，國際線航班仍未能啟動正常載客，金遠東旅遊集團特與澳亞飛航訓練中心及台灣天際服務公司合作，結合三方之優勢，推出有別於市面之國內旅遊的產品：“遨遊雲霄Triumph in the Sky—飛航實境體驗一日遊”。

活動自本9月13日開始，每周日舉辦，十人成團，收費7,800元。對飛航有興趣的航空迷朋友，這項活動除了揭開國際機場作業的神秘面紗，帶民眾體驗在國際機場貴賓室用餐的享受，更能讓您在與實機1：1的駕駛艙，實際操作到飛航模擬機，並將頒發具紀念價值的飛航體驗證書。

金遠東旅遊集團自2015年成為越捷航空台灣區總代理開始，正式踏入國際航空產業領域；時至今日，已擁有超過10家各國籍之航空公司於台灣區的總代理權(VJ越南越捷航空、VZ泰越捷航空、4V韓國江原航空、8M緬甸國際航空、KR柬埔寨航空、RW菲律賓皇家航空、ZA柬埔寨天空吳哥航空、E3泰國新時代航空…等)；並於2019年結合航空產業相關業者及航空相關專業人士，攜同成立了「中華國際航空觀光推廣協會」。

澳亞飛航訓練中心Ansett Aviation Asia—航空公司指定送訓的飛行學校；南半球最大的獨立模擬器培訓中心(澳洲)Ansett Aviation Training培訓集團的子公司，為全球最大的獨立飛行員培訓提供者之一；主要服務項目為：租賃模擬器給航空公司，飛行員機師培訓，高級機型定級和轉換機型培訓；是台灣目前唯一，非屬航空公司或其自營的飛航模擬器訓練中心。

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